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陳偉霆爆遭大陸帶走密談「逼寫逃稅金額」　寫到第2次才被放走！

圖文／鏡週刊

曾在「2017中國名人榜」中排名第21位的港星陳偉霆，年收入達人民幣1.2億元（約新台幣5.6億元），比天王劉德華、張學友、謝霆鋒等人都高，卻因范冰冰被爆出以「陰陽合同」來逃稅，不少藝人跟著被查稅，他也是其中一位；據悉大陸當局日前與陳偉霆密談，追問他稅金問題，並要他自己寫出欠稅數字，最後他交出第2次數字才被放走。

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33歲的陳偉霆，2003年在香港出道，但在香港演藝圈發展並不理想，直到2013年，他將事業重心轉向大陸，2014年演出古裝劇《古劍奇譚》的大師兄打開知名度，在《蜀山戰紀》又當上男主角，靠著《老九門》更上一層樓，他以「張大佛爺」一角和「尹新月」趙麗穎搭檔，霸氣又深情的表現迷翻對岸少女心，該劇更創下超過90億次的網路點擊量。
  1. 陳偉霆（右）在大陸接拍不少古裝劇，其中跟劉詩詩（左）合作《醉玲瓏》也受歡迎。（東方IC）
  2. 陳偉霆（左）主演的大陸劇《老九門》，在劇中飾演霸氣寵妻的「張大佛爺」張啟山，一身軍裝帥氣破表。

專員客氣　滿意才請回

范冰冰去年被主持人崔永元爆料，工作有「陰陽合同」，結果傳出她被公安拘留，更補稅約新台幣四十億元。（翻攝自武則天電視劇百度贴吧微博）

日前大陸演藝圈傳出，陳偉霆被當局召見問話，長期在大陸發展的他，也只能乖乖配合，據傳當天稅務專員對他非常客氣，先問他覺得自己欠稅多少金額，並給他一張白紙要他自行寫下數字，陳偉霆想了一下後，寫了一個數字給對方，可是對方看了一眼笑說：「陳先生，我們所知道的不是這樣喔！」接著把紙退回給他，請他重新再寫一次。第二回，陳偉霆又寫了一個新的數字，對方看了點點頭，就請他回去了。

事實上，在大陸待了多年的陳偉霆，在2016至2018年間，共拍了6部電視劇，1部網劇，接了2檔綜藝，今年他和馬思純演的《橙紅年代》片酬高達人民幣1.2億元（約新台幣5.6億元），對於大陸當局而言，陳偉霆自然也是他們追稅對象。

投資房產　4年漲2成

而消息也指出，陳偉霆一部劇集有人民幣上億片酬，但自從大陸實施「限酬令」後，他未來的片酬恐被直接對半砍。

去年12月陳偉霆（中）、張翰（左）及李易峰（右）出席2018年華表獎，3人同台演唱〈最好的舞台〉嗨翻全場。（東方IC）

陳偉霆這幾年在大陸賺了不少錢，據悉熱愛投資房地產的他，2015年豪擲逾新台幣1億元購入香港「柏傲山」30坪物件，該豪宅位在香港天后廟道，樓高32層，目前是指標性豪宅。據了解這房是買給母親住的，該大樓4年來房價翻漲至少2成，顯示陳偉霆不但孝順，還獨具投資眼光。


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