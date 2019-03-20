分手林予晞！　黃遠爆「熱戀18歲新歡」遭直擊暗巷調情

▲3/12 01:02，黃遠和新女友結束電影約會後，步出欣欣秀泰影城。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

結束和林予晞差7歲的姐弟戀後，向來愛姐姐的黃遠似乎轉性，把上18歲學生妹新歡，日前本刊直擊黃遠和新女友結束電影約會後，步出台北欣欣秀泰影城，他一路搭肩緊擁女友，到暗巷處取車時，還趁黑一把捏住女友的屁屁，把妹能力一點都不輸給老爸黃仲崑。

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黃遠2017年和林予晞合作《酸甜之味》爆出愛火，2人還單獨赴沖繩旅遊，當時林予晞受訪時對戀情不置可否，還稱讚最愛黃遠臉上的小鬍子，即使男方到中國大陸拍戲，也會天天傳訊息聯繫。沒想到事隔不到1年，林予晞就被爆出和公開出櫃的鄭宜農同居，黃遠也默默退場。

嫩版賈靜雯 準大一新生

不過現今黃遠身邊多了1位新歡，3月12日凌晨，他和1名外貌清秀、有點神似賈靜雯的女生看完電影走出影城，只見他對女方又是勾脖又是搭肩，到了停放機車的地方後，趁著黑漆漆又四下無人，黃遠伸出手在女友的屁屁上狂捏一把，女友馬上轉身淘氣地扯下他的口罩。

▲黃遠和女友走到暗巷牽車，舉止親密。（圖／鏡週刊）

一陣甜蜜蜜打鬧後，黃遠貼心幫女友戴上安全帽騎車離開。2人先到住家附近的便利商店買水，接著又在門口調情一番，黃遠還伸出「金手指」在女友臉上摳摳後，接著就一同回到黃遠的住處。

▲黃遠載女友一同返家，疑似已進展到同居關係。（圖／鏡週刊）

據本刊調查，黃遠的新歡名叫黃尹柔，去年才剛考上國立台灣科技大學，是個準大一新生，小了黃遠9歲之多。黃遠似乎愛談年齡差距大的戀愛，早在16歲時，就曾與大他9歲的姐姐交往，沒想到卻被老爸黃仲崑大力反對。

大9歲學姐 老爸不讓把

黃遠曾在受訪時透露，「當年看到爸爸與小17歲女友結婚時，就覺得自己跟大9歲姐姐交往應該也OK，但沒想到爸爸發現時，竟力阻我跟那位學姐來往，因為他怕我年紀太小，會盲從年紀大的人。」如今黃遠也算是跟隨老爸的腳步把上嫩妹。

▲黃遠女友黃尹柔臉書。（圖／翻攝自Facebook／黃尹柔）

本名黃仕翔的黃遠，2010年出道就擔綱電影《酷馬》男主角，同年接演迷你劇《他們在畢業的前一天爆炸》，就獲得2011年金鐘獎迷你劇集電視電影男主角獎，獲得視帝榮耀，前年又以《強尼．凱克》奪下第19屆台北電影節最佳男配角獎，演藝事業前途看好。

▲黃遠出道即得「金鐘視帝」。（圖／鏡週刊）

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