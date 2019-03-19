《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！

記者林彥君／台北報導

民視八點檔《大時代》劇情高潮不斷，民視八點檔《大時代》近日劇情高潮不斷，18日播出Gino飾演的「賀良才」腦瘤復發，還得用力搖晃江祖平飾演的「幸美」，兩人互飆演技，播出創下近期收視新高，平均收視5.23，最高一分鐘6.35，近220萬人收看。

▲Gino。（圖／民視提供）

Gino在劇中飾演「賀良才」，面臨要跟舊情人對質，而腦瘤發作，情緒激動抓江祖平的脖子晃動，Gino知道江祖平有舊傷，擔心弄傷她，兩人排戲走位就花了3小時，現場還有跟導演、導播討論怎麼走位比較好，但Gino說因為台詞非常多，來回排了好幾次，讓Gino大喊：「這場真的很難拍，注意的細節太多，太辛苦了！」

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▲▼Gino和江祖平大飆演技。（圖／民視提供）

《大時代》是Gino首部參演的八點檔，開戲前收到江祖平訊息「今天辛苦了。」讓他又驚又喜，Gino說兩人相處直來直往，在片場都虧來虧去，拍完這場戲讓兩人直說：「終於可以好好睡覺了！」Gino演技大爆發，也引起觀眾討論，直說「Gino大爆發了！」、「良才爆發了」、「Gino激動還是好帥」，看到網路上的留言，讓Gino連忙感謝，也說會繼續投入角色。