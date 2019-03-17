13年沒請過假！陳文茜肺部長腫瘤將開刀　「聽話找代班」休養2周

記者林彥君／台北報導

陳文茜主持中天新聞《文茜的世界周報》，陳文茜昨（16日）歡慶生日。陳文茜2月底發現自己容易喘，呼吸困難，心跳加速至100下左右，驗出肺部腫瘤，須切除一塊組織，她宣布將請假2週休養。節目從2005年9月3日開播，如今已播出13年6個月，陳文茜打破自己13年半未曾請假的紀錄，節目將由平秀琳代班主持。

▲陳文茜將請假治病。（圖／中天提供）

陳文茜不得已開刀治療肺部疾病，她說：「過去即使插管手術後也從沒請過假，在這過程當中，生過病、住過院、斷過腿、斷過脊椎、在美國開刀治療臉部蜂窩性組織炎，過去生病不會影響主持工作，但這一次要做肺部手術，必須聽醫生的話休養。」

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▲陳文茜。（圖／中天）

陳文茜原本打著如意算盤，周一開刀後，出院當週立即上工錄影，醫生馬上要她打消念頭，耳提面命要她至少休養2週，否則會影響傷口癒合。

她後來乖乖聽醫生的話，手術前已交代好工作，家中愛犬則託人照顧，近日才把一隻特別調皮的愛犬送到別人家照顧，她為此不捨落淚，「牠以為自己被拋棄，我一直跟牠說不是不要你，媽媽好了就會帶你回家」。她預計住院4至5天，便回家休養，不至於與愛犬分離太長時間。

▲陳文茜在節目上歡慶生日。（圖／中天提供）



陳文茜語重心長說，她之前到台大醫院檢查，禁水、禁食長達10幾個小時，接著是漫長的等待，這麼多的病患，一間手術室難求，等待過程一度不適，「我的病症算初期，已經很不舒服，重症患者更痛苦。」

陳文茜此次因肺部不適，發現一般民眾進行肺部電腦斷層掃描（CT），僅能到大型醫院，或一定層級的醫療中心，空汙嚴重的地區如高雄、屏東、南投埔里，配有相關設備的醫療院所更少，許多空汙地區病患對肺腺癌的篩檢集中於指定醫院，導致等待檢查的時間更為漫長，甚至要3至4個月。

▲陳文茜健康亮紅燈，將請假休養。（圖／翻攝陳文茜臉書）



如今空汙嚴重，肺腺癌及肺部疾病病患增多，陳文茜表示，等術後康復，將與醫生著手推動肺腺癌篩檢普及化，盼衛福部放寬標準，讓更多合格醫院，能配置電腦斷層掃描儀（CT）。陳文茜的家族多人罹患肺腺癌，她昨再三表示，2週後一定會康復上工，感謝觀眾朋友支持永遠走向國際、掌握國際脈絡，且從國際全球角度，了解身處世界的《文茜的世界周報》，希望趕快回到節目，與觀眾一起邁向2019年，了解這世界所有未來的共同趨勢。節目每周六、日播出。

