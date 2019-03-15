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鬧翻公司9天！鄧紫棋首吐心聲…一看「這句話」網心疼：別怕

記者許皓婷／綜合報導

香港歌手鄧紫棋（G.E.M.）7日宣布和經紀公司「蜂鳥音樂」解約，控訴自己10年來屢遭到不公平對待，此事將進入法律程序。她15日則在IG發文吐露心聲，言語間充滿無奈，讓粉絲心疼不已。

▲鄧紫棋鬧翻公司後吐心聲。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

鄧紫棋和蜂鳥鬧翻後，更寫下880字長文，控訴公司的「不公平」決策，讓她一次次落淚，才狠下心決定和公司攤牌，但心情似乎大受影響的她，12日就在IG意味深長地寫下：「被丟進游泳池，才學會游泳；被放逐到海洋，才發現寶藏。」疑似在暗喻自己目前的狀況。

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面對一連串的風波，鄧紫棋15日更在IG發文，語帶無奈地說：「音樂還是會響起，人生還是要繼續！」並表示自己接下來一個禮拜，將有溫哥華、多倫多、三藩市等三站演唱會要舉辦，她更暖心向粉絲喊話：「我會加油的！謝謝你們❤」PO文隨即湧進大票網友留言：「我們都會一路陪伴著妳的」、「加油！永遠支持妳」、「別怕！我們陪妳一起面對困難」。

▲鄧紫棋鬧翻公司後吐心聲。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

▲鄧紫棋鬧翻公司後，吐露心聲。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）

而鄧紫棋跟經紀公司「蜂鳥音樂」爆發合約糾紛後，連帶扯出藝名「鄧紫棋」和歌曲的所有權爭議，若打官司不順利，恐失去出道11年努力的心血。她近日雖然一直低調不多談，但14日在微博發文，仍強調自己的名字就是「鄧紫棋」，展現出強硬捍衛自身權益的態度。

「蜂鳥音樂」在2014年9月5日申請「鄧紫棋」商標，現在合法握有這個名字的所有權，且可以一路使用到2025年，令粉絲擔心鄧紫棋的心血都將被扣在公司手上。「蜂鳥」CEO張丹14日出面解釋，一開始註冊藝名是為了防止盜版，沒料想會發生現在這種情況，之後還要再諮詢律師如何處理。

【鄧紫棋IG全文】

The show must go on!!!
音樂還是會響起，人生還是要繼續！
接下來一個禮拜，溫哥華、多倫多、三藩市三站演唱會，
我會加油的！
謝謝你們❤
#我會加油
#你們也加油

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