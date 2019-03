鬧翻公司9天！鄧紫棋首吐心聲…一看「這句話」網心疼：別怕

記者許皓婷/綜合報導

香港歌手鄧紫棋(G.E.M.)7日宣布和經紀公司「蜂鳥音樂」解約,控訴自己10年來屢遭到不公平對待,此事將進入法律程序。她15日則在IG發文吐露心聲,言語間充滿無奈,讓粉絲心疼不已。

鄧紫棋和蜂鳥鬧翻後,更寫下880字長文,控訴公司的「不公平」決策,讓她一次次落淚,才狠下心決定和公司攤牌,但心情似乎大受影響的她,12日就在IG意味深長地寫下:「被丟進游泳池,才學會游泳;被放逐到海洋,才發現寶藏。」疑似在暗喻自己目前的狀況。

面對一連串的風波,鄧紫棋15日更在IG發文,語帶無奈地說:「音樂還是會響起,人生還是要繼續!」並表示自己接下來一個禮拜,將有溫哥華、多倫多、三藩市等三站演唱會要舉辦,她更暖心向粉絲喊話:「我會加油的!謝謝你們❤」PO文隨即湧進大票網友留言:「我們都會一路陪伴著妳的」、「加油!永遠支持妳」、「別怕!我們陪妳一起面對困難」。

▲鄧紫棋鬧翻公司後,吐露心聲。(圖/翻攝自IG/鄧紫棋)

而鄧紫棋跟經紀公司「蜂鳥音樂」爆發合約糾紛後,連帶扯出藝名「鄧紫棋」和歌曲的所有權爭議,若打官司不順利,恐失去出道11年努力的心血。她近日雖然一直低調不多談,但14日在微博發文,仍強調自己的名字就是「鄧紫棋」,展現出強硬捍衛自身權益的態度。

「蜂鳥音樂」在2014年9月5日申請「鄧紫棋」商標,現在合法握有這個名字的所有權,且可以一路使用到2025年,令粉絲擔心鄧紫棋的心血都將被扣在公司手上。「蜂鳥」CEO張丹14日出面解釋,一開始註冊藝名是為了防止盜版,沒料想會發生現在這種情況,之後還要再諮詢律師如何處理。

