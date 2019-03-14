郭宗坤「沒有人能獨自生活」：不讓家人、朋友失望

記者林彥君／台北報導

女星柯以柔2017年底與名廚郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，目前官司仍在進行中，郭宗坤日前爆出健康亮紅燈，一度住進加護病房。郭宗坤14日在臉書發文，提到：「沒有人能獨自生活。有時候會為身體煩惱、困擾，但努力構築善的心靈繫絆，會成為幸福人生的泉源。」

▲郭宗坤和柯以柔。（圖／翻攝自柯以柔、郭宗坤臉書）

郭宗坤日前檢測出心臟衰竭和肝功能有異，心室中的血塊也掉入血管，被送入加護病房觀察，日前傳出險截肢。郭宗坤在發文表示，「我會努力讓自己恢復起來，萬分感謝為我鼓勵的前輩、朋友和長輩，小郭ㄧ定盡快好起來不讓家人、朋友失望。」感謝各界的關心。

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▲郭宗坤（圖／翻攝自柯以柔臉書）

郭宗坤臉書全文：

感謝大家的關心

沒有人能獨自生活。有時候會為身體煩惱、困擾，但努力構築善的心靈繫絆，

會成為幸福人生的泉源。

我會趕快好起來帶孩子出去走走

望ㄧ切平安喜樂

謝謝大家的關心跟照顧

我會趕快好起來

站在料理檯上

做美味的料理

為大家服務

我會努力讓自己恢復起來

萬分感謝為我鼓勵的前輩 朋友 長輩

小郭ㄧ定盡快好起來不讓

家人 朋友失望

#感謝萬分#

孩子們我會盡快好起來回去看你們的

