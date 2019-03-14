郭宗坤「沒有人能獨自生活」：不讓家人、朋友失望

記者林彥君／台北報導
女星柯以柔2017年底與名廚郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，目前官司仍在進行中，郭宗坤日前爆出健康亮紅燈，一度住進加護病房。郭宗坤14日在臉書發文，提到：「沒有人能獨自生活。有時候會為身體煩惱、困擾，但努力構築善的心靈繫絆，會成為幸福人生的泉源。」
▲郭宗坤和柯以柔。（圖／翻攝自柯以柔、郭宗坤臉書）
郭宗坤日前檢測出心臟衰竭和肝功能有異，心室中的血塊也掉入血管，被送入加護病房觀察，日前傳出險截肢。郭宗坤在發文表示，「我會努力讓自己恢復起來，萬分感謝為我鼓勵的前輩、朋友和長輩，小郭ㄧ定盡快好起來不讓家人、朋友失望。」感謝各界的關心。
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▲郭宗坤（圖／翻攝自柯以柔臉書）
郭宗坤臉書全文：
感謝大家的關心
沒有人能獨自生活。有時候會為身體煩惱、困擾，但努力構築善的心靈繫絆，
會成為幸福人生的泉源。
我會趕快好起來帶孩子出去走走
望ㄧ切平安喜樂
謝謝大家的關心跟照顧
我會趕快好起來
站在料理檯上
做美味的料理
為大家服務
我會努力讓自己恢復起來
萬分感謝為我鼓勵的前輩 朋友 長輩
小郭ㄧ定盡快好起來不讓
家人 朋友失望
#感謝萬分#
孩子們我會盡快好起來回去看你們的