2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

記者劉宜庭／綜合報導

南韓藝人勝利近來醜聞不斷，接連爆出性買賣、是鄭俊英偷拍群組中的一員等事件，日前發表引退宣言，並與公司YG娛樂解約，此舉形同從團體BIGBANG離開。然而早在2017年，隊長G-Dragon寫給5年後給粉絲的信中，內容就提到感謝粉絲陪他們「4個人」巡演，當時一番言論，被形容宛如預言一般，意外掀起熱議。

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▲勝利在事件爆發後宣布引退，隨後也與YG解約。（圖／CFP）

BIGBANG於2年前曾推出「2017 WELCOMING COLLECTION」DVD，當天拍攝影片恰巧逢遇勝利的生日，成員們也都紛紛獻上生日祝福。由於當時成員們即將要接連去服兵役，太陽便感性表示，「現在在拍的這個影片，大概是短期內大家看到最後一個BIGBANG完全體的影片了。」

也正因為如此，BIGBANG當時準備了2個時間膠囊，分別要給5年後的自己及V.I.P（粉絲暱稱）。其中，GD寫給粉絲們的信中，也提到了成員5年後可能會變成怎麼樣，眾人十分好奇其中內容，一旁的太陽也笑說，「現在說的話會很有趣的，有可能會成為預言的。」

▲BIGBANG於2年前曾準備時光膠囊，分別寫信給5年後的自己與V.I.P。（圖／翻攝自YouTube／BIGBANG）

最後，GD決定事先透露其中一段，並親自在鏡頭前念出信件內容，然而，他一開始就提到，「雖然是4個人，到最後也為我們應援…。」一聽到關鍵字「4個人」，勝利似乎發現自己就是被省略的那一個，立刻提出疑惑，「等等、等等、等等，為什麼是4個人？5年後為什麼是4個人？」GD則笑回，「只是這麼說一下而已。」

接著，GD繼續說：「雖然我們現在是4個人，到最後也會記得我們BIGBANG，經常為了巡演一起飛來飛去地很累吧？現在也是和我們一起為了巡演到處奔波很辛苦，但也很有趣吧？」然而，他最後又提到，「以後我們一定要一起去看那位朋友。」

勝利一意會到自己就是GD口中的「那位朋友」，頓時大喊，「喂！等一下、等一下、等一下…。」GD接著解釋，「那位朋友活動的時候沒這麼覺得，突然說將軍很適合自己，會長期駐守在這的…。」勝利這時像是已經放棄掙扎，反而還幫忙補充笑說，「像是有一名成員會在軍隊裡待久一點的樣子？」一旁的TOP也跟著幽默補充，「在軍隊裡當炊事兵研究拉麵。」

▲BIGBANG。（圖／翻攝自官網、T.O.P IG）



然而，如今事隔短短2年，勝利爆出醜聞引退、與YG解約，也形同從BIGBANG離開，恰巧與當時GD說的「剩下4個人」吻合，一番言論如今被翻出，讓不少人驚呼根本是神預言，韓網更是紛紛留言驚呼，「雞皮疙瘩」、「哥哥們事先預想過嗎」、「果然最懂的還是隊友」，意外掀起一陣熱烈討論。

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