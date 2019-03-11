熊熊在春風面前做「4個深蹲」網友暴動　他淡定躺旁邊敷面膜

記者林彥君／台北報導



「本土天團」玖壹壹在《RUN新聞》的「玖壹壹在台中的故事」單元受粉絲歡迎，今（11日）播出最終回，延續上回遊戲，玖壹壹和草屯囝仔和兩位主持人，要在混血兒娛樂公司裡找到交通工具的鑰匙，前往大肚山。

▲熊熊連做4個深蹲，希望獲得提示。（圖／ETtoday）

春風擔任關主，分別把機車、汽車和保母車的鑰匙藏在公司「遠在天邊，近在眼前的地方。」大家要在30分鐘內找到鑰匙前往大肚山，KID笑說，如果關主藏太爛要接受處罰，春風藏鑰匙和寫提示戰戰兢兢，接下來換大家在公司「搜查」，春風反倒老神在在，躺在沙發敷面膜，模樣逗趣。

為了獲得關主的提示，熊熊向春風撒嬌，在春風面前跳「跌倒舞」加碼4個深蹲，希望春風給提示，春風坐起，但雙手忙著將面膜與臉服貼，模樣讓KID直呼：「太廢了。」最後春風給了一個提示「髒」，KID馬上想到垃圾桶，果然在垃圾桶中挖到保母車鑰匙。

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▲春風在藏完鑰匙後，悠閒敷面膜。（圖／ETtoday）



過程中，KID在桌上的瓶蓋堆發現機車鑰匙，後來「默默塞回去」，草屯囝仔也在同地方找到機車鑰匙，也默默把鑰匙「埋」回去，健志以「幸運之手」在經紀人的坐墊下找到汽車鑰匙，最後草屯囝仔騎乘摩托車前往。

▲健志和洋蔥。（圖／ETtoday）

在3集的節目中，玖壹壹顯現生活化的反應，健志在前往大肚山的路程中，坐在保姆車上向車外行人打招呼，洋蔥更幽默的說：「這是我新買的車。」對話讓網友大笑，KID說，春風相較在演唱會跟節目上話少，私下反而話很多，希望之後有類似單元，讓粉絲看到更多明星私下的一面。