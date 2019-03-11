獨家專訪／《東宮》編劇解密！　上元節原始劇本曝光「高甜完整版」

記者陳芊秀／台北─北京連線報導

陸劇《東宮》改編自匪我思存的虐戀小說，開播以來掀起兩岸追劇熱潮，同時也在台灣Line TV突破百萬觀看次數。該劇從開拍初期不被看好，到播出後逆轉負評，粉絲更以「實名吹爆編劇」、「導演受我一拜」等狂刷好感，讓作品不斷加分。《ETtoday娛樂星光雲》訪問到其中一位編劇柯宜彤，帶大家剖析電視版和原作小說的不同。

▲《東宮》在沒有明星演員加持下，靠劇情觀看次數飆破百萬。（圖／Line TV提供）

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※6編劇合力改編虐戀大作，直男導演滿滿少女心

▲《東宮》由6編劇傾力完成，還有劇本醫生控劇本結構。（圖／翻攝自Line TV）

《東宮》由6位編劇共同創作，其中「劇本醫生」胡蓉整理劇本結構、敲定每個情節，故事流暢邏輯完整。劇本在策畫、導演的討論下多次修改，柯宜彤說：「導演（李木戈）是很直男，又超級有少女心的，很奇特。」她表示修改最多次的是太子李承鄴決定謀反的戲，「那場戲改了10次，導演非常重視那段。」

※棄流量明星！女主角開拍前半個月才找到人

▲《東宮》一開始就敲定新人陳星旭，片商認為他是理想中的男主角。（圖／Line TV提供）

《東宮》斥資人民幣2億元（約台幣9.3億元），男主角陳星旭是一開始就確定的，製作團隊對這位新人演員非常信任，認為他是理想的男主角；女主角則是到開機前半個月才確定是彭小苒。編劇柯宜彤坦言，剛開始知道是陳星旭時有點意外，「他在《射鵰英雄傳》演楊康的時候，還有點嬰兒肥的，所以就沒有那麼帥，這麼大的IP為什麼會找他？現在就是覺得『真香』，現在真的是太帥了！」雖然她內心想推薦另一位古裝男神，但是圍讀劇本看到陳星旭後整個改觀，「本人真的很帥。」

▲《東宮》開拍前半個月才敲定女主角彭小苒，演技大獲好評。（圖／Line TV提供）

劇組將預算全部集中在拍攝上，如果請流量演員「已經沒有什麼錢了」，導演一度考慮找近年當紅的古裝女神演出，最後大膽選定新人彭小苒。

※女主角網紅臉？男主角嬰兒肥？一上戲評價大逆轉！

▲《東宮》開鏡儀式時男女主角遭酸，播出後顏值、演技大逆轉獲好評。（圖／翻攝自微博）

《東宮》開鏡儀式的照片在陸網曝光時，被網友批評「網紅臉」、「毀原著」，2年後正式播出評價逆轉，編劇柯宜彤大讚：「吹爆李承鄞真的演得太好了，腹黑的、隱忍的、孩子氣的一面全都演出來了，沒有任何違和感，沒有任何可以挑剔的。」她也對女主角的印象大改觀，「因為太漂亮了！（一開始感覺）漂亮的沒有靈魂，但是沒想到演的這麼好！」她大讚男女主角：「真的是神仙演員。」

※上元節定情最甜，原始劇本搶先看！

▲《東宮》男女主角上元節賞花燈，被網友大推是最甜名場面。（圖／翻攝自Line TV）

「上元節是他們感情最純粹的時候，虐之前最後一點糖。」《東宮》目前熱播到32集，柯宜彤認為男女主角最甜的一場戲，就是上元節逛市集，還有划船這2場戲，「上元節他們感情最純真、最乾淨的時候，比顧小五那時候還乾淨。」

▲為了幫小楓買糖人，太子李承鄞為她在市集舞劍攢錢。（圖／翻攝自Line TV）

原始劇本中，李承鄞舞劍贏得銅錢，和小楓在人潮中自然地牽起手，打算去買糖人，文字描述「粉紅氣息壟罩著整條街」，直到走出街市出口，才發現走過頭了。最後兩人來到糖人攤前，他才反應過來手一直沒放開，高甜劇情拍成影像後，被網友大讚是最甜的經典片段。





▲《東宮》上元節賞花燈原始劇本。（圖／編劇柯宜彤提供）

由於原作小說篇幅10幾萬字，編劇也設計了許多新的灑糖橋段，意外的是第3集李承鄞、小楓同時落水，救起來之後兩人在岸上插腰吵架，「這段沒想到拍得特別可愛」，另外還有吃藥餵糖的橋段，「當時沒有想太多，臨時加的，沒想到拍出來很帶感，很甜很甜的感覺。」

※提早破滅族哏！男女主角大婚前感情再歸零

▲《東宮》婚後感情歸零，吵架又讓甜度升級。（圖／翻攝自Line TV）

電視版《東宮》給原作粉最大意外，便是讓女主角小楓提早知道滅族之仇，男女主角失億後再度萌生感情，又因為滅族之仇感情歸零，故事大破哏，也促成男女主角婚後吵架的理由，觀眾紛紛大讚編劇神改編。柯宜彤分享這段的想法，「原著裡婚後吵架這段是最好看的，是小說的精華，一定要保留，但是兩個人吵架不能是無事生非，需要兩個人都有各自矛盾的立場，所以就設置了讓小楓知道丹蚩滅族。不然就沒有立場去爭，他們之間的情感也更跌宕起伏，他們都知道了，怎麼重新去愛，怎麼去『豬跑（發生關係）』，觀眾會更期待這個東西。」同時也為電視版埋下更虐的劇情。

有關劇版各主角的人設，小楓對顧劍、李承鄞的感情變化，以及追劇粉絲最關心的劇情進展，下篇將繼續揭密！