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許書豪面子很大！　請到蕭敬騰合作竟只讓他「合音副歌」

記者關韶文／台北報導

在去年金曲獎上因｢哥」字和金曲歌王蕭敬騰結緣的創作才子許書豪，以其為靈感創作出新歌《別再叫我哥》讓人會心一笑，沒想到這首內容在講有情人暗戀想告白心情的暖心情歌，誠意十足的歌詞及曲風打動蕭敬騰讓他決定跨刀力挺，還把自己全部｢奉獻」出，主動為許書豪獻聲、獻藝、獻計又獻身，義氣十足。

▲▼許書豪,蕭敬騰。（圖／上行娛樂提供）

▲▼蕭敬騰為許書豪擔任副歌合音。（圖／上行娛樂提供）

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▲▼許書豪,蕭敬騰。（圖／上行娛樂提供）

去年以《HOW》專輯入圍第29屆金曲獎最佳國語男歌手的創作才子許書豪，2019年最新單曲《別再叫我哥》於3/12全球上架；這首歌名充滿幽默感的告白情歌其實最初的靈感就是拜金曲歌王蕭敬騰之賜，在去年金曲獎上主持上喊了他一句｢哥哥」，讓許書豪多了個｢哥哥」的綽號，從此與｢哥」結下不解之緣的他，除了當時在會後即興創作了《哥葛Song》另類合唱老蕭，成為歌迷津津樂道的話題。

這首《別再叫我哥》不但在歌名創意上延續哥的概念，許書豪更鼓起勇氣向當初賜給他靈感的｢繆斯」蕭敬騰提出合唱邀請，沒想到老蕭竟然二話不說一口氣答應，讓兩人因哥結緣、以歌續緣！牡羊座重效率的蕭敬騰，在開會討論合唱方向的當天，竟然直接在錄音室開錄，讓許書豪對於天王豪爽直率的性格印象深刻；許書豪表示：｢原本預想老蕭會因為工作很忙而拒絕，所以是抱著試試投稿的心態，透過公司傳檔案去詢問邀請，結果聽公司說老蕭很喜歡馬上就答應，整個嚇到我！」

▲▼許書豪,蕭敬騰。（圖／上行娛樂提供）

▲▼許書豪合作蕭敬騰，擦出新火花。（圖／上行娛樂提供）

▲▼許書豪,蕭敬騰。（圖／上行娛樂提供）

有別於以往對唱的模式，這首《別再叫我哥》由許書豪擔任主VOCAL，蕭敬騰則為副歌合音錄製完成，力挺後進並為許書豪抬轎的心意，讓許書豪超級感動！許書豪表示：｢我記得就是老蕭開會時的第一句就是跟我說：我完全地尊重你想法！讓我印象深刻！」在錄音時Vocal幾乎是One Take的老蕭，更爽快拋出許多音樂上的交流，更俐落一次到位地錄完和聲，透過音樂，默契和熟悉度毫無暖場寒暄的需要，全都是感受音樂當下最直接的火花。

值得一提的是，這首新歌鋼琴solo更是老蕭即興現場創作和演奏，許書豪說：｢這個鋼琴間奏算是老蕭加碼送給我的禮物！因為他在錄音室jam了一下，就決定了間奏的脈絡決定自己solo這段。隔沒幾天我就收到錄好的鋼琴音檔，超有效率！」歌曲將在3/12許書豪生日當天推出。

 

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