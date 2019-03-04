復仇者、X戰警合體爆「漫威已暗中籌備」　外媒：最快《復仇者4》出現

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯最新消息指出3月完成合併，外界期待X戰警、死侍、驚奇四超人等回歸漫威電影宇宙（MCU），與復仇者聯盟世紀合體。據傳漫威工作室早已在醞釀復仇者聯盟、X戰警合體電影，不過除了「死侍」維持萊恩雷諾斯演出以外，其他《X戰警》角色恐怕面臨全面洗牌換角。

▲復仇者聯盟、X戰警合體倒數。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）



根據《We Got This Covered》消息，知情人士指出復仇者聯盟、X戰警合體電影正在醞釀當中，「一旦合併案完成，漫威工作室將會開始正式籌備。」報導指出，除了死侍以外，漫威總裁凱文費吉打算重新打造《X戰警》所有角色，以年齡20至30歲左右的演員為優先，而X教授、萬磁王則在35至55歲範圍的演員，不過官方並未證實此事。

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權威媒體《好萊塢報導》分析，索尼影業、漫威2014年達成共識合作，2年內便在《美國隊長3：英雄內戰》加入蜘蛛人的角色，因此最快2年復仇者聯盟、X戰警合體電影就會出現，而漫威總裁凱文費吉曾經暗示合併案之後可能增加工作室產量，從現有1年3部電影改為1年推出4部電影，也許2年之內就有機會實現合體電影。

事實上，過去漫威總裁凱文費吉不斷強調，迪士尼、福斯合併案完成之後，才能真正對X戰警、死侍、驚奇四超人等角色做出規畫。由於合併案可能在3月完成，即便《復仇者聯盟4：終局之戰》早已補拍完成且即將上映，外界至今仍不放棄X戰警出現在電影的可能性，外媒《Comic Book》認為終局之戰結束之後，世界會略有不同，漫威工作室可以在「片尾彩蛋」放入一些X戰警、驚奇四超人的元素，讓原來復仇者聯盟成員體認到X戰警的存在，完全不會影響主要劇情。

不過，《好萊塢報導》認為復仇者聯盟、X戰警合體最佳時機是《驚奇隊長》未來推出的續集，因為在漫畫原著當中驚奇隊長、金鋼狼、星際海盜（Starjammers）、希阿帝國是有連結的。由於《X戰警》系列因休傑克曼演出的金鋼狼已深植人心，恐怕不會像蜘蛛人一樣這麼快出現，漫威工作室可能會更謹慎處理這一塊，而「驚奇四超人」因漫威電影宇宙目前發展的走向，可能是最迫切需要合體的角色，而死侍可能是第一個加入漫威電影宇宙的最好選擇，不過可能要克服原本電影R級（限制級）屬性以及「打破第四道牆」的風格。