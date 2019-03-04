劉以豪誤闖慢慢說休息室！她秒尖叫臉紅...得7字鼓勵超感動

記者盧薇淩／台北報導

慢慢說推出全新創作專輯《1＋1＜3》，主唱利得彙日前在練習「空中環」新技巧時，不慎從環上摔傷，造成2根肋骨骨折，雖然緊急取消通告、新歌演唱會宣布延期至4月12日，但她收到歌迷、藝人朋友如雪片般飛來的關心，包括男神劉以豪在她社群留言提醒「注意安全」，都讓她感動萬分，也透露和劉以豪相識的奇妙過程。

▲劉以豪誤闖入慢慢說休息室。（圖／雅慕斯娛樂提供、翻攝IG）

請繼續往下閱讀...

利得彙（點點）透露，今年錄製台視「紅白藝能大賞」時，劉以豪因走錯誤闖入慢慢說休息室，點點一看到劉以豪，本能地尖叫加臉紅，連她自己都不懂為什麼，網友都笑稱沈志方「桃園劉以豪」，加上沈志方也把劉以豪視為偶像，知道他來留言「注意安全啊你們」，不但不吃醋，還興奮地傳很多愛心圖案在公司群組。

利得彙日前因練空環受傷，近期除取消通告專心靜養外，也化危機為轉機，端出更多誠意與吉他手沈志方討論新歌演唱會內容，不忘驚喜預告：「這次還會多一個主唱！」原來沈志方在這張專輯中大展歌藝，加重了許多唱歌的比例，還被製作人陳君豪誇讚聲線根本是「性感男聲」。

▲劉以豪留言打氣。（圖／翻攝IG）



談起新歌《再見．快樂》，混音由椎名林檎御用混音師－井上雨迩 Uni Inoue 跨刀合作，慢慢說希望鼓勵大家在愛情世界裡不要活得如此卑微，沈志方說：「人總是要面對過往的傷痛，你要先跟過往的傷痛說再見，之後才能獲得快樂。」利得彙則透露，如果有朋友來跟她諮詢感情的意見，她通常是「勸離不勸合」：「我是一個很狠的人，如果有朋友來問，我就會說分手吧！」被沈志方笑虧：「你不要把這把火燒到別人家。」慢慢說將於4月12日舉行《1＋1＜3》新歌演唱會。

▲慢慢說推出新歌，將舉行演唱會。（圖／雅慕斯娛樂提供）