江宏傑帶女兒放風　父女裝被拍「藏甜蜜亮點」萌炸！

記者潘慧中／綜合報導

江宏傑2016年和福原愛結婚，育有一個女兒小小愛，老婆目前懷有一個男寶寶，即將升格為一家四口。把握連假時光，他把握機會和家人相處，下午帶女兒放風，藏在父女裝裡的亮點讓網友驚呼：「好有創意喔！」

▲江宏傑一家人不時會穿同款衣服出門。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）



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江宏傑28日早上透露天氣實在太好，連假第一天就先出門鍛鍊身體，可以看到身穿運動上衣、背著大包自拍，「繼續練一波！」稍晚，他換了另一套衣服說：「換遛小孩。」

▲江宏傑早上先出門運動。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）



照片中，可以看到江宏傑頭戴深色棒球帽，換穿白色T恤和五分褲，斜前方的小小愛側戴棒球帽，同樣穿上白T和牛仔裙，肉嘟嘟的臉頰十分惹人憐愛，格外引起注意的是，他衣服的圖案是缺了一角的披薩，而那一片披薩就印在女兒的衣服上，父女裝超可愛！

▲江宏傑下午遛小孩，父女裝超可愛！（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）



從交往要邁入婚姻，江宏傑的求婚方式走樸實浪漫，某天帶著小愛去參觀他買的新房，「房子是透天厝，所以我就帶她從樓上五樓、四樓、三樓…一層一層慢慢走下來，然後走到一樓廚房的中島。我知道她很喜歡煮菜，所以就在那裡把房子的鑰匙交給她，告訴她，我希望她可以成為這個家的女主人。」鑰匙就是求婚信物。

▲江宏傑即將升格四口之家。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑 Chiang Hung-Chieh）



事實上，福原愛和江宏傑已相識19個年頭，正式交往後，她稱讚男方任何事都很為她著想，吃麵包的話，老公會把中間最好吃的地方留給她，包子的話也會給她吃中間最營養的肉，一起看電影的時候，只有155公分的她常看不到畫面，相較於部份男生會希望另一半將就，老公會馬上起身幫她換座位，無微不至的貼心維持感情熱度。