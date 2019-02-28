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蕭敬騰狂粉Yuki使家族蒙羞　斷絕父女關係：想重新開始做回一個普通人

娛樂中心／綜合報導

歌手蕭敬騰的日籍粉絲蔭山友紀（Yuki），因曾在社群網站上，辱罵蕭敬騰及其經紀人Summer ，而遭最高法院判決須賠償兩人共80萬元，且要登報道歉。今天（27日），蔭山友紀在《自由時報》登報聲明，與父親斷絕父女關係！

▲▼ 《魂囚西門》上檔記者會－蕭敬騰。（圖／記者屠惠剛攝）

蕭敬騰。（圖／記者屠惠剛攝）

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據了解，蔭山友紀曾在網路PO文罵蕭敬騰是「敗類」、「夾在兩大女人中間」、「騙財騙色」，更指其經紀人林有慧是「惡毒巫婆」，使蕭敬騰生氣一狀告到法院，要求賠償加登報道歉，2017年，法院判蔭山友紀須賠償蕭敬騰50萬元還有經紀人30萬元，加上在4大報紙刊登道歉啟事。判決後隔兩年，蔭山友紀27日在《自由時報》買下頭版版面，聲明即日起與爸爸脫離父女關係。

▲蔭山友紀。（圖／翻攝自臉書／蔭山友紀）

蔭山友紀。（圖／翻攝自臉書／蔭山友紀）

蔭山友紀的聲明一開始，就開門見山指控蕭敬騰及其經紀人毫無理由的，向媒體聲稱自己每天去狂敲門、按門鈴，騷擾對方半年之久，使自己被冤枉和遭到網友瘋狂打擊，在承受壓力喝酒及吃治療藥物所造成的副作用下，情緒失控的在微博上，寫下不當的言論，被蕭敬騰及其經紀人逮到機會告上法院，遭法院判刑留下刑事紀錄，令蔭山家族蒙羞及遭嚴重打擊。經過與爸爸蔭山次郎家族的討論，蔭山友紀決定脫離家族，從今往後，任何跟自己有關的事，一概與蔭山次郎及蔭山家族無關，自己也會除去蔭山姓氏。

根據《蘋果日報》報導，蔭山友紀透過訊息表示，過年到日本與大家一起坐下來討論，得出報紙聲明的結果，自己也終於把內疚、對不起家族的心情放了下來，感覺輕鬆很多。而先前因爸爸的身分被起底，發現是日本東芝半導體的代理商，公司年營業額高達百億元日幣（約28億元台幣），問到是否被斷金援，她表示自己一直以來都是靠投資房地產來維持生活，沒有什麼斷金援的問題。

另外，蔭山友紀也表示已改名換姓，連暱稱都從Yuki改成Purple，稱想要重新開始自己的人生，做回一個普通人。

▲蔭山友紀。（圖／翻攝自臉書／蔭山友紀）

蔭山友紀登報聲明全文。（圖／翻攝自臉書／蔭山友紀）

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