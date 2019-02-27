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甩頭拆欄杆！今年台灣第1場大趴「嘻哈＋電音」　加州最大HARD亞洲巡迴首站

記者洪文／台北報導

今年台灣第1場電音趴來了！美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）是第一個主打嘻哈與電音雙曲風並行的音樂節，現在確定5月4日登陸台灣，以HARD Taiwan作為亞洲演出第一站。美國為台灣製作宣傳影片於《ETtoday》獨家首播，樂迷將可在大佳河濱公園盡情甩頭、拆欄杆，網友已開始敲碗The Chainsmokers（老菸槍）、Marshmello（棉花糖）、DJ Snake（蛇爺）等大咖DJ來台。

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

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▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

硬夏音樂節是第一個主打嘻哈與電音雙曲風並行的音樂節，2007年起源於美國西岸娛樂一線城市洛杉磯，音樂風格囊括EDM、嘻哈饒舌、貝斯及浩室等曲風，並邀請各曲風的領航者參與演出，成立至今廣受美國樂迷喜愛，短短3年即在北美遍地開花，每場活動參與人數皆達萬人以上。

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼HARD Summer Music Festival為EDC製作團隊旗下品牌，高規格打造演出內容及舞台硬體即將來台。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

其實硬夏音樂節隸屬於頂尖電子音樂活動品牌Insomniac旗下重要品牌，該品牌亦是世界三大音樂節Electric Daisy Carnival（簡稱EDC，電子雛菊嘉年華）的品牌擁有者，而台灣就是硬夏音樂節巡迴亞洲舉辦的第一個國家，因此高規格打造演出內容及舞台硬體，也將隨著這次活動搬來台灣。

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼HARD Summer Music Festival選擇台灣作為亞洲巡迴第一站。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

▲▼美國加州最大電音派對HARD Summer Music Festival（硬夏音樂節）。（圖／翻攝自臉書／HARD Events）

網友已在期待HARD Taiwan將有Future bass（未來貝斯）、Trap（陷阱音樂）、Dubstep（迴響貝斯）、Hard dance等電音曲風的DJ來台，幾個代表人物包括The Chainsmokers（老菸槍）、Marshmello（棉花糖）、DJ Snake（蛇爺）、Skrillex（史奇雷克斯）、Diplo（迪波洛）、Slushii（思樂冰）或是Yellow Claw（黃爪）都在許願池當中。

▲▼The Chainsmokers（老菸槍）曾在2018年來台。（圖／翻攝自臉書／Super Chill Events）

▲The Chainsmokers、Marshmello曾在美國HARD Summer Music Festival表演，網友點名這次來台。（圖／翻攝自臉書／Super Chill Events、HARD Events）

▲▼棉花糖Marshmello曾在美國加州Hard Summer Festival登台。（圖／翻攝自臉書／Hard Event）

值得一提的是，電音活動只要出現Dubstep，時常見到猶如「邪教叩拜」儀式的Headbanging，樂迷在現場隨著節奏「拆欄杆」、「甩頭」，預期也將成為本次硬夏音樂節的最大特色。

HARD Taiwan將於5月4日於大佳河濱公園登場，完整陣容、售票訊息近日公布。

▲▼HARD硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

▲HARD硬夏音樂節。（圖／Super Chill Events提供）

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