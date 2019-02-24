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福原愛挺「8個月孕肚」現江宏傑慶生趴！　1歲小小愛五官神複製媽

記者劉宜庭／綜合報導

江宏傑22日迎來30歲生日當天，因為工作的關係，和家人分隔兩地，當時老婆特地準備了遠洋驚喜，隔空請飯店服務員送上蛋糕，為此感動不已。如今結束工作，家人們替他補辦了慶生派對，現場以許多汽球、卡通圖案佈置，穿著小洋裝現身的1歲女兒小小愛，也意外成為網友關注亮點。

▲江宏傑把外套給福原愛穿。（圖／翻攝自微博／江宏傑）

▲江宏傑、福原愛婚後感情甜蜜。（圖／翻攝自江宏傑微博）

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▲福原愛挺「8個月孕肚」現江宏傑慶生趴！　1歲小小愛五官神複製媽。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

▲江宏傑生日當天收到福原愛準備的驚喜。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

江宏傑24日透過IG限時動態發文，一連曬出多張慶生派對的照片，親友們齊聚一堂，為他補慶祝30歲生日。期間，福原愛挺著8個月孕肚入鏡，牽著坐在兒童椅上的小小愛，母女倆同時望向鏡頭，超Q圓臉和五官相似度超高，讓不少網友直呼根本100%神複製。

▲福原愛挺「8個月孕肚」現江宏傑慶生趴！　1歲小小愛五官神複製媽。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

▲福原愛挺「8個月孕肚」現江宏傑慶生趴！　1歲小小愛五官神複製媽。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

▲福原愛挺8個月孕肚現身江宏傑慶生趴。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

引人注意的是，1歲多的小小愛，當天穿著條紋小洋裝，頭上綁著2個小辮子，露出水汪汪大眼，且疑似已經會走路了，站在鏡頭前微微一笑，立刻萌翻眾人，在網路上掀起一陣熱議。

▲福原愛挺「8個月孕肚」現江宏傑慶生趴！　1歲小小愛五官神複製媽。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

▲小小愛萌臉被讚神複製福原愛。（圖／翻攝自江宏傑Instagram）

福原愛和江宏傑結婚後，育有一個女兒小小愛，目前肚子裡還有一個男寶寶，目前約懷孕8個多月，即將升格為一家四口，讓大票網友羨慕不已。

▲福原愛懷二胎。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

▲福原愛肚中懷有二胎男寶寶。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

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江宏傑, 福原愛, 小小愛

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