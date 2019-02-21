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宥勝南極「迎風尿尿」10秒險凍傷！　一定抱尿袋睡覺曝原因

記者盧薇淩／台北報導

藝人宥勝參與台灣第一支南極長征隊，去年11月中出發、歷經一個半月抵達南極點完成任務。他近日上POP Radio《用心過生活》暢談南極冒險見聞，經歷暴風雪、隊友接連身體出狀況，他透露最害怕手機弄丟，有次不小心手機遺失，難過到在長征的路途中邊走邊哭，沒想到抵達目的地後脫下雪鏡，「竟然發現裡面積了一層眼淚冰」，讓他驚呼太誇張，幸好最後手機有順利找回。

▲宥勝到南極探險 。（圖／pop radio）

▲宥勝日前剛從南極長征回台。（圖／pop radio、記者黃克翔攝）

宥勝更透露在南極「尤其需要注意風向」，行進時臉朝的方向、尿尿的方向，都要根據當時的風向來調整，不然很容易凍傷。宥勝說在南極時的風主要是從左前方吹來，所以凍傷都是左側；他還自曝剛到南極時對細節沒那麼重視，有次急著尿尿一時沒注意風向，「竟然直接迎風上廁所」，宥勝笑說：「不到10秒就覺得小宥勝有點凍傷」，讓他直呼「真的不能鐵齒」，不要為了幾秒方便造成「永久傷害」。

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▲宥勝到南極探險 。（圖／pop radio）

宥勝上電台節目接受專訪。（圖／pop radio）

此外，宥勝透露「在南極每晚都要抱著尿袋睡覺」，他戲稱尿袋是「救命恩人」，原來晚上帳篷外實在太冷，根本無法外出上廁所，尿袋就算放在帳篷內也會結冰，「所以大家都抱著尿袋睡覺」。有次他忘記將尿袋帶進睡袋，「半夜醒來想上廁所發現尿袋早已結冰」，讓他大喊這情況好尷尬，「我都不知道該拿叉子戳、還是要用熱水淋」，笑說從那之後都會乖乖抱著尿袋睡覺。

「如果你願意為夢想冒險，一定會有收穫！」宥勝分享自身經驗，在完成夢想過程中一定需要犧牲某些事、過程中更無法確定能得到什麼、甚至身邊的人不認同，但宥勝說「內心就會有一股渴望驅使你去做」，他直言「冒險一定不是舒服的」，但願意付出後得到的一定會超乎想像。

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