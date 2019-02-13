呂捷曝被罵「淫師」會興奮　接主持棒告假2堂課賠10萬元

記者林彥君／台北報導



38歲的「補教名師」呂捷和主播王偊菁主持三立新節目《呂讀台灣》，這是呂捷首次主持，錄影後才知道49分鐘的節目內容要花2天拍攝，一集節目要花4天準備，近期向補習班請了2堂課，還有4、5場演講邀約，目前時間無法配合，光是補習班就虧了10幾萬元，笑說：「損失大，我要去擺攤！」

▲呂捷（右）和主播王偊菁主持三立《呂讀台灣》。（圖／記者湯興漢攝）

呂捷私下低調，不喜歡評論時事，仍不免遭受外界酸言酸語，開玩笑說：「有人罵我淫師，不然就是罵我『為人師婊』，我什麼都沒做，被罵當下會很難過，但後來改變心態，有人罵我淫師，我還會興奮。」

▲呂捷和主播王偊菁主持三立《呂讀台灣》。（圖／記者湯興漢攝）

當補教老師多年，呂捷透露，曾遇過女學生向他示好，當下發現女學生舉止不一樣時，會馬上畫出紅線並開導，「妳對老師不是愛，只是崇拜；老師對妳是關心，不是愛，等妳讀大學後，就會發現呂捷其實是個糟老頭。」

在呂捷結婚前，曾因為女學生外型成熟沒察覺，聊天稱對方是「小美女」，深聊後才驚覺對方未成年，趕緊踩剎車，「我撩一下，喊她小美女，後來發現回應文字很幼稚，靠腰，是學生。」

▲呂捷和主播王偊菁主持三立《呂讀台灣》 。（圖／記者湯興漢攝）