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蕭敬騰想當人夫了？　曝對婚姻「這想像」：時間到了就結

記者李欣容／台北報導

蕭敬騰和郭碧婷首次合作驚悚劇《魂囚西門》第一天見面就拍床戲，蕭敬騰主持過金曲獎後，從省話一哥變成效果王，直喊：「都什麼時代的，哪有還跟你醞釀的。」劇裡遇到女友逼婚，蕭敬騰鬆口私下對感情只要有共識，時間到了就會步入婚姻。

▲▼ 《魂囚西門》上檔記者會－蕭敬騰、郭碧婷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《魂囚西門》上檔記者會，蕭敬騰（左）、郭碧婷。（圖／記者屠惠剛攝）

飾演蕭敬騰奶奶的沈海蓉，劇中常以靈魂出竅的方式和他見面談心，只是郭碧婷看不見她，2人正打得火熱的時候，鏡頭外沈海蓉被導演要求「再靠近一點」，她出道多年，笑說這是整部戲最大的驚嚇，「我都嚇到，我老人家，差點貼他們臉上，我從來沒拍過一個，這麼近距離看人接吻的戲。」

▲▼ 《魂囚西門》上檔記者會－蕭敬騰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蕭敬騰在劇中飾演替鬼做心理諮商的心理醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

劇中頻被催婚的老蕭，戲外對於婚姻一事相當保守，認為結婚應該是雙方要有共識，若情侶關係發展到要「逼婚」的局面，肯定走不久，被問到是不是會衝動閃婚的類型？蕭敬騰說：「當然時間到了就會結婚啊，不然勒！」

▲▼《魂囚西門》上檔記者會－蕭敬騰、郭碧婷、鄭宜農、謝盈萱等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝盈萱（左）在劇中被流氓鬼附身，罵髒話打人樣樣來。（圖／記者屠惠剛攝）

此次他和飾演被流氓鬼（藍葦華 飾）附身的謝盈萱有不少對手戲，他感謝影后幫助，「真的學到太多了，短時間要學到很難，至少對戲有專業演員，對我來講是非常輕鬆，很容易進入狀況。」也說羨慕謝盈萱在劇中一人分飾兩種狀態，撒嬌、打人、飆髒話樣樣來，相當過癮。

謝盈萱和藍葦華再次合作，過去她曾說藍葦華看起來很難搞，「後來我知道他摩羯座，就發現，哦原來我只是在照鏡子而已，我也很難搞。」

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蕭敬騰, 郭碧婷, 謝盈萱, 魂囚西門

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