情侶慢慢說宣佈「有喜」　沈志方竟「一次3個讚」認真敷衍！

▲慢慢說推出新專輯宣佈「有喜」。（圖／雅慕斯娛樂提供）

記者盧薇淩／台北報導

樂團「慢慢說」由利得彙（點點）和沈志方情侶檔組成，暌違歌壇近3年，2019新春初始便宣布「有喜」，端出醞釀多時的「愛的結晶」，將於2月26日推出第3張全新創作專輯《1＋1＜3》。新專輯名稱扣緊「符號」，利得彙為了封片照除毛，也透露自己是「符號愛用者」，聊天習慣一次傳三個符號，笑稱「傳三次很重要」，代表是很認真在看待正在討論的事，絕無敷衍對方的意思。

沈志方舉例，點點喜歡練空環，每次練習完就會傳影片給他看，「其實有時在忙根本沒看，但還是會連傳三個「讚」的手勢給她，「我想傳達的是『我很認真在看待這件事，也算很認真、有誠意地敷衍妳。』」一旁點點狠笑咬牙回應：「習慣就好啦，三個圖案我OK，就當作『可以，你有認真看』吧！」

▲慢慢說聊天習慣一次傳三個表情符號。（圖／雅慕斯娛樂提供）

新專輯呼應網路符號，在封面設計上力求前衛清新、大玩色塊變換，兩人各自拿著3C產品拍照，象徵現代人幾乎生活離不開網路世界，點點更為了拍照做了「除毛」準備，讓大家嚇了一跳，她笑解釋說：「因為我手毛很長，怕拍照時不好看，所以習慣拍照前一天先『除手毛』。」其中一套拍照設計是嬌小的點點塞在沈志方的大外套裡，就像袋鼠帶小孩的感覺；還有一幕點點抱筆電坐在台階上，不小心閃神就可能踢到沈志方，他不以為意反而打趣說：「沒關係啦，她想要換組合想很久了，這樣最好，很快把我幹掉就能找別人。」一席幽默話語逗笑全場。

《1＋1＜3》背後隱藏「＜3」愛的真情真意，慢慢說觀察到現代人總太過依賴符號與手機通訊軟體，太多事總想快快講，卻徹底忽略那些藏在符號背後重要、應該慢慢說的事情，才希望能用幽默詼諧的音樂方式，刻劃出社群世代虛擬的符號生活觀，讓所有「1＋1」的總和與愛「＜3」結合。