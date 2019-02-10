黃明志告白7年女友：她都在監獄外等我！「公開寫歌示愛」

記者關韶文／台北報導

大馬鬼才黃明志情人節前夕發表最新創作《在我背後》為交往七年的女友寫歌，難得感性。黃明志笑說：「這首歌慶祝度過七年之癢，歌中紀錄兩人點滴，交往過程中，最感謝女友因為自己發表創作歌曲，幾次受牽連被關，她都在監獄外等我，一直都在外面幫我找人救命，還好都安然度過，有驚無險。」

這首歌創作難度在於交往七年故事太長，歌太短，需要一直刪減 ，要講重點。MV用插畫來呈現，前前後後花了一個月的時間，和插畫師和動畫師不停反復地溝通，明志說：「動畫Ｑ版黃明志我覺得不太像我自己，但是還好不像，因為如果太像會很欠打。」

▲▼黃明志寫歌送給7年女友。（圖／亞洲通文創提供）

一直以來黃明志都不是浪漫的人，寫下這首歌《在我背後》是目前做過最浪漫的事，滿足現階段感情事業都持續增溫，很滿意平靜、穩定的感覺，「每到新年就會被親友催婚，覺得結婚順其自然就好，兩人現階段和女友的關係跟結婚是一紙之隔。」今年會更忙碌除了發新專輯之外，預計拍攝兩部電影規模都上億，題材也很新穎，自己會非常忙碌，趁著開工之前，安排和女友去旅行享受兩人世界。

回首交往七年以來黃明志知名度愈來愈高，被問到身邊是否時常有爛桃花上身？黃明志幽默表示：「桃花當然有，但是自己的粉絲八成是男生，所以女生少的情況下素質好的當然比例上沒那麼容易有好的。所以爛桃花沒有很好，就沒什麼威脅性，她也不會太擔心會有小三。」