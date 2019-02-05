52歲男星陳屍家中！兒子自殺擊潰他　未婚妻心碎：為什麼獨留我？

記者李湘文／綜合報導

美國男星克里斯多夫聖約翰（Kristoff St. John）3日被發現陳屍家中，疑似死於酒精中毒，享年52歲。他去年8月才剛訂婚，未婚妻莎妮雅（Kseniya Mikhaleva）得知死訊不敢相信，在Instagram崩潰發文：「你為什麼離開得這麼早？為什麼獨留我？」





▲克里斯多夫聖約翰陳屍家中。（圖／翻攝自臉書／Kristoff St. John）

據《E!News》報導，克里斯多夫陳屍在洛杉磯家中，3日下午2點左右被人發現，初判為酒精中毒而死，但更多調查細節目前尚未公開。

52歲的克里斯多夫結過2次婚，有1個兒子和2個女兒，其中兒子朱利安（Julian）在2014年自殺過世，當時年僅24歲。這件事對克里斯多夫造成巨大打擊，甚至因此尋求心理治療，親友透露：「他曾經克服許多事情，但朱利安的死從各方面來說都成為擊潰他的原因。」

▲克里斯多夫的未婚妻對噩耗難以接受。（圖／翻攝自Instagram）

克里斯多夫在去年8月剛和模特兒莎妮雅訂婚，未婚妻接到他去世的噩耗，也不敢置信：「怎麼會發生這種事？怎麼會？你為什麼離開得這麼早？為什麼獨留我？」她傷心告白：「你是我的全部……你是個充滿愛的父親和男人……我們原本應該還要一起在未來做很多事情的……」傷心的呼喚令粉絲心碎。

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