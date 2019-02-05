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Angelababy粉絲數破1億！　「9年翻身」只輸這3人…網推：太強

記者李湘文／綜合報導

藝人Angelababy微博粉絲數突破1億！她出道約15年，一開始只是默默無聞的模特兒，如今成為影視圈知名度最高的女星之一，除夕夜才上春晚表演，興許因此又圈了一些粉絲，在大年初一這天成為第4位粉絲數破億的明星！

▲Angelababy粉絲數破1億。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy粉絲數破1億。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy從2009年12月開始使用微博，一開始花了3年才突破1000萬粉絲，到後來成長越來越快，幾乎不用1年就能增加1000萬粉絲。她如今才29歲，擁有的微博粉絲數便超過1億，工作室一大早10點多代她發文：「感謝每一個『億』中人的陪伴與支持！」立刻成為熱議話題。

▲Angelababy粉絲數破1億。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲Angelababy工作室報喜。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲Angelababy粉絲數破1億。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲Angelababy除夕夜上春晚表演。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

事實上，雖然微博使用者數量龐大，但明星要突破1億粉絲也不是容易的事，在Angelababy之前，只有謝娜、何炅、楊冪3人超過這個數字。儘管部分網友酸Baby買殭屍粉、代表作不足，但許多人仍熱烈賀喜「她是真的國民認知度強」、「公益榜也排第一啊」、「值得點讚」。

▲Angelababy粉絲數破1億。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

▲Angelababy成為第4位粉絲數破億的明星。（圖／翻攝自微博／楊穎工作室）

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