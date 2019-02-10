恭喜！陳意涵生了　水瓶座兒子名字曝光

記者洪文／台北報導

恭喜！「大發」陳意涵正式當媽媽了，2月9日早上順利生下水瓶座兒子「小初」，重約2600克，《16個夏天》導演老公許富翔請假2周回台陪產，經紀人岳潼已向《ETtoday》證實這個消息，隨後她也在臉書分享這個好消息：「拼圖拼完，你也初來了～我叫小初，世界您好。」

▲陳意涵生下兒子「小初」。（圖／經紀人提供）

從宣布懷孕到現在，陳意涵瑜珈和跑步幾乎不間斷，有時間還會去游泳、爬山，熱愛運動的習慣，並沒有因為懷孕而改變。研究指出，適當的有氧運動對孕期其實好處多多，不僅能改善懷孕初期孕吐不適，更能促進血液循環、預防妊娠糖尿病，只要量力而為就不需要過度擔心。

孕期只胖3kg，難道飲食有嚴格控管？陳意涵說：「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她不節食，反而是擇食來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

▲陳意涵懷孕照樣跑步。（圖／翻攝自陳意涵臉書）



隨著臨盆倒數，陳意涵因為運動習慣，腹部平坦到像沒有懷孕，連賈靜雯都傻眼：「肚子到底藏在那裡？」她前幾天微博PO出去爬山的照片，只見她穿著運動外套，戴著帽子，臉上露出開心的表情，她也難掩興奮地表示：「真想見到你的心情 。」可見對兒子的到來非常期待。

對於生下兒子，陳意涵曾說，不怕他會調皮，「我有看營養師，他有說，吃哪些東西小孩子會比較好動。但他說我本身就過動體質很嚴重，所以我應該會很欣賞過動兒，而且我體力很好，應該有體力陪小孩玩。」她更笑說，當時一知道是男生，心裡馬上想，治裝費可以砍一半了！相當樂天。

▲陳意涵、許富翔感情甜蜜。（圖／資料照／記者張一中攝）



陳意涵與《16個夏天》導演許富翔2017年開始交往，不到1年多便宣布懷孕3個月的喜訊，兩人選在2018年8月27日七夕情人節登記結婚，隨後她推掉所有工作專心養胎，為了宣傳電影《比悲傷更悲傷的故事》才在釜山影展首映、票房慶功宴短暫露面兩次。至於何時復工，粉絲都相當期待。