篠崎泫「招厄運」媽虐打鼻骨碎裂：住寄養家庭被吊起來抽打

記者林彥君／台北報導



日台混血的Twinko成員篠崎泫日前上中天《麻辣天后傳》，透露從小遭親生媽媽虐打，曾被抓去撞牆，撞到鼻骨碎裂送醫，「從有記憶以來都在被打，曾經問過媽媽為什麼要打我，她說那時候有躁鬱症，我一出生她就跟爸爸離婚，事業也不順，認為我是她的厄運。」

▲篠崎泫遭養父母家暴虐打。（圖／中天提供）

篠崎泫說親生媽媽對她很冷漠，一度以為保母才是媽媽，後來寄養在其他家庭，再度遭到養父母虐待，被吊起來用水管抽打，後來才被外婆接回，令在場來賓聽了心疼不已，篠崎泫有感而發說：「我18歲前都是寄人籬下，很多人說在不正常環境長大的小孩，會走偏、變化，但要成為什麼樣的人，自己可以決定，處在一個不好的環境，還是可以用自己的力量，成為一個好的人。」

▲謝麗菁被前男友威脅潑酸。（圖／中天提供）

楊麗菁曾被前男友言語暴力及騷擾，交往期間她正修習EMBA課程，只要跟其他男人合照，對方就會生氣，甚至跑去學校站崗，她受不了要求分手，沒想到對方開始半夜狂按她門鈴，恐嚇說要潑酸，甚至自己向媒體投書，營造他們倆分分合合的假象，企圖讓她拿不到保護令。



她一回國就立刻決定向對方提告，楊麗菁說：「後來才知道對方謊報學歷參加選舉，我曾經很沮喪為什麼會發生這樣的事，後來覺得是老天爺給的功課，如果不是我，這些事情不會被披露。」

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