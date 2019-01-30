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謝麗金目睹媽媽遭拳頭爆打　「爸爸要我跪在門口逼她出來」

記者林彥君／台北報導

謝麗金日前上中天《麻辣天后傳》分享遭遇家暴及言語暴力的經歷，呼籲受害人勇敢站出來，保護自己和家人。謝麗金從小目睹媽媽長期被爸爸家暴，當時爸爸只要心情不好就會打媽媽，看到媽媽看其他男人講話，會把媽媽抓起來往牆壁丟，再用拳爆打，媽媽常被打到要躺在床上，休養3至5天。

▲▼謝麗金從小目睹媽媽被家暴。（圖／中天提供）

▲謝麗金從小目睹媽媽被家暴。（圖／中天提供）

以前蒐證困難，只能靠自己的力量阻止，4歲時就曾拿著掃把保護媽媽，「小時候無力維護媽媽，只要我媽被我爸打，就會到處跟別人說。」謝麗金沉痛說，以前的年代認為「家暴」是家務事，被家暴但為了小孩不敢去驗傷，「媽媽有次抱著哥哥、姊姊想跳河自殺，但為了孩子不忍心，放不下孩子。」

直到他們上國中，媽媽終於受不了爸爸施暴，逃家到台北當家庭幫傭，還怕她們沒錢上學定期寄錢，卻不小心被爸爸發現，爸爸還租車連夜北上，抓謝麗金當人質，跑去媽媽工作的地點找人，「爸爸要我跪在門口，逼媽媽出來，好在媽媽幫傭的那戶人家很幫忙，說媽媽已經辭職，爸爸盧了1、2個鐘頭才放棄。」她坦言這些經驗，讓她對男人始終有不信任感，且以前常半夜聽到爸媽爭吵，至今晚上仍不易入睡。

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