解鎖理科太太「面癱」原因　曾之喬：她很有本事

記者李欣容／台北報導

曾之喬今（27日）出席粉絲簽書會，日前她去上理科太太的節目，透露私下理科太太非常愛笑，之所以在鏡頭前「面癱」全因為自己不是明星，看到鏡頭還是會緊張，更誇她「非常有本事」。

▲曾之喬新書粉絲簽書會。（圖／記者張一中攝）

曾之喬出道16年，30歲的她認為人生有一大半都奉獻給演藝工作，想做點不同的事情，但不會退出演藝圈，之前又聽到一個聲音要她做其他挑戰，她滿心期待卻保密到家，記者追問該不會要閃婚吧，曾之喬說，「不會啦，而且結婚一定會昭告天下，發生了再說。」

▲曾之喬和粉絲暢聊人生觀。（圖／記者張一中攝）

先前她上理科太太的節目，「我看了她不少影片，其實她滿常笑的欸，而且是可以開玩笑的那種，好像一個大女孩，滿有趣的。」曾之喬好奇問她為什麼平常都不笑，理科太太告訴她：「啊我們就不是明星啊，我們就是一般人，看到鏡頭還是不會那麼放鬆，我不是故意不笑。」

▲曾之喬沒想過自己會成為暢銷女作家。（圖／記者張一中攝）

曾之喬本以為理科太太天生就是很理性的人，訪問時也會照著大綱一問一答，但沒想到她整場訪問都將訪綱擺在一旁，用閒聊的方式與她對話，一點也不尷尬，曾之喬誇獎理科太太，「她看似很理性方法回答妳的問題，可是她有用感性消化過，她超能聆聽。」

▲曾之喬認為理科太太非常有本事。（圖／翻攝自曾之喬Instagram、理科太太Instagram）

理科太太爆紅後訪問許多大咖藝人，也有部分質疑她的聲音出現，但曾之喬說，「我覺得她是有本事做這件事的，她聆聽能力很好，又夠感性，如果不感性這事怎麼做，我們又不是機器人。」