最美主播朱芳君生了！　花蓮度假一半「破水」緊急產二寶

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非凡主播朱芳君2014年與檢察官老公朱哲群結婚，2016年11月迎來兒子「Winston」，2018年成功懷上二胎，26日終於傳出喜訊，她已經成功產下二寶，是個重2300克的摩羯座男寶寶，據悉她是在花蓮旅遊時，突然陣痛，隨即送急診，緊急生下二胎。

▲朱芳君2016年迎來大兒子，日前順利產下二胎，正式升格二寶的媽媽。（圖／翻攝自朱芳君臉書）

根據《蘋果日報》報導，朱芳君原想在生下二寶前，與老公及大兒子到花蓮放鬆度假，來個待產假期，沒想到就在參觀松園別館時，突然陣痛站不穩，只好隨即衝回飯店整理簡單行李，到醫院掛急診，在她被推進產房之際，就已經破水，寶寶準備出生了，連無痛分娩都來不及打，從破水到成功產下小兒子，她也僅僅只花了50分鐘。



▲朱芳君到花蓮放待產假，沒想到卻直接當地生下二寶。（圖／翻攝自朱芳君臉書）

為了紀念小兒子在花蓮出生，夫妻倆選了「小花生」作為小名，朱芳君老公也非常開心，大讚兒子選了一個這麼漂亮的地方出生，「將來肯定是個是個有品味的暖男。」事實上，朱芳君與老公愛情長跑九年，兩人感情一直都非常好，選擇在2015年的母親節當天，與老公步入禮堂，正式晉升人妻，隔年迎來大兒子，如今再次升格當媽，粉絲也為她感到開心不已。

