ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

記者林彥君／台北報導

楊晨熙經營的哇啦哇啦日式食堂今（23日）開幕，男友大飛也加入投資行列，楊晨熙說：「大飛很喜歡小酌，一直想投資我的居酒屋，他天性大方，喜歡邀請朋友吃吃喝喝，又討厭吃完飯後按計算機收錢的感覺，大飛都會大方買單。」楊晨熙打趣說，很擔心大飛讓她賠錢，叮囑他當有錢的大爺再大方吧！

▲▼楊晨熙（右起）開店，屈中恆、黑人、侯昌明和男友大飛剪綵。（圖／楊晨熙提供）

▲楊晨熙（右起）開店，屈中恆、黑人、侯昌明和男友大飛剪綵。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙透露，大飛想在店內辦粉絲見面會提升業績，但卻被她打槍，笑說：「大飛粉絲自求婚後是直線上升，店內只能容納30多人太小了。」但大飛仍不死心，想找他的樂團到店裡演唱，楊晨熙又潑他一盆冷水，「這是日本料理店，請你先學習唱日本歌，再來駐唱。」

▲▼楊晨熙開店，圈內好友屈中恆、黑人、侯昌明、男友大飛等到場祝賀。（圖／楊晨熙提供）

▲楊晨熙開店，圈內好友到場祝賀。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙日前在紐約被大飛求婚掀起話題，大飛的社群平台粉絲暴增上千人，粉絲紛紛留言大飛好帥，好浪漫。她們此行到美國8天，先飛華盛頓再轉到紐約，楊晨熙透露，當時無意間跟陳建州（黑人）聊到自己要到華盛頓，黑人貼心安排她們抵達華盛頓後住范瑋琪（范范）的弟弟家，讓他感受到前輩的溫暖。

開幕活動邀請她的圈內好友陳建州、屈中恆、侯昌明等好友剪綵揭幕，何妤玟、楊銘威夫妻、樂團麋先生、茵芙、張棋惠等人到場祝賀。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

推薦閱讀

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白雲狂鏟42kg「為何通告沒了？」　製作人直白：你應該退出綜藝圈
  2. 《屍樂園》續集劇情曝光　10周年有「新品種活屍」！
  3. 曾莞婷中標「A型流感」　持續發燒…被診所誤診是感冒！
  4. 王家梁花4千買VIP追朴敏英　竟幻想幫做「這件事」
  5. 林子閎入行7年慣性失眠　鍾瑶：憂鬱症前兆？　
  6. 「看電影」直播史上最忙！嚴正嵐、大鶴、林柏宏都來啦~
  7. 方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽
  8. 《復仇者聯盟4》玩具又洩密　除了鷹眼還有她加入大戰！
  9. 邱澤、謝盈萱陪你過農曆年！《誰先愛上他的》宣布再上架
  10. 楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366