楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

記者林彥君／台北報導

楊晨熙經營的哇啦哇啦日式食堂今（23日）開幕，男友大飛也加入投資行列，楊晨熙說：「大飛很喜歡小酌，一直想投資我的居酒屋，他天性大方，喜歡邀請朋友吃吃喝喝，又討厭吃完飯後按計算機收錢的感覺，大飛都會大方買單。」楊晨熙打趣說，很擔心大飛讓她賠錢，叮囑他當有錢的大爺再大方吧！

▲楊晨熙（右起）開店，屈中恆、黑人、侯昌明和男友大飛剪綵。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙透露，大飛想在店內辦粉絲見面會提升業績，但卻被她打槍，笑說：「大飛粉絲自求婚後是直線上升，店內只能容納30多人太小了。」但大飛仍不死心，想找他的樂團到店裡演唱，楊晨熙又潑他一盆冷水，「這是日本料理店，請你先學習唱日本歌，再來駐唱。」

▲楊晨熙開店，圈內好友到場祝賀。（圖／楊晨熙提供）

楊晨熙日前在紐約被大飛求婚掀起話題，大飛的社群平台粉絲暴增上千人，粉絲紛紛留言大飛好帥，好浪漫。她們此行到美國8天，先飛華盛頓再轉到紐約，楊晨熙透露，當時無意間跟陳建州（黑人）聊到自己要到華盛頓，黑人貼心安排她們抵達華盛頓後住范瑋琪（范范）的弟弟家，讓他感受到前輩的溫暖。

開幕活動邀請她的圈內好友陳建州、屈中恆、侯昌明等好友剪綵揭幕，何妤玟、楊銘威夫妻、樂團麋先生、茵芙、張棋惠等人到場祝賀。