鄭惠中巴完鄭麗君火速認錯　趕往警局「拒為去蔣化道歉」

記者林彥君／台北報導

資深藝人鄭惠中今（22日）出席關懷演藝人員春節餐會，突然對文化部長鄭麗君呼一巴掌，引起譁然。鄭惠中雖事後向主辦單位道歉，但關懷演藝人員基金會董事長兼華視莊豐嘉總經理譴責暴力，強調已報警處理。風波延燒，鄭惠中由應曉薇市議員陪同開記者會說明。

▲鄭惠中（左）由應曉薇市議員陪同開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中拄著拐杖現身記者會，她在會中向鄭麗君道歉，認為情緒自己太衝動，不該出手打人，強調打巴掌是個人行為與基金會無關。鄭惠中雖道歉，但仍不滿鄭麗君去蔣化的舉動，認為不該否定歷史，撕裂台灣人民的情感，「唯有對鄭部長及執政黨的去蔣化，本人至今仍深感憤怒與不滿，我願意爲我今天的行為道歉，但是我不願意爲去蔣化一事道歉。」並否認有說過，「打一巴掌算便宜她」等言論。

▲鄭惠中開記者會說明。（圖／記者屠惠剛攝）

至於會不會親自向鄭麗君道歉，鄭惠中並未正面回應，僅說「我道歉的是我的行為，我不道歉我的立場。」鄭惠中坦承並不是臨時起意，在報紙上看到鄭麗君要拆中正紀念堂新聞事件就引發內心不滿，隨後她前往大安分局偵查隊說明。

▲文化部長鄭麗君（左）遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中在餐會中氣憤說因為不滿鄭麗君推動廢除中正紀念堂，認為此舉不懂感恩，「她廢除我本來要打她兩巴掌，等了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作，我只給她一巴掌，已經便宜她了。」

鄭惠中公開聲明稿全文：

應議員、各位媒體朋友：

大家好！我叫鄭惠中，今天文化部鄭麗君部長出席關懷演藝人員春節餐會期間，惠中因鄭部長及執政黨去蔣化的政治主張，一時情緒激動失控，惠中願意在此再次向鄭部長表達歉意！



今日行為當然是不對的，唯有對鄭部長及執政黨的去蔣化，本人至今仍深感憤怒與不滿，去蔣化無異否定歷史，要去蔣化是不是也要去日化？去蔣化是不對的。

因此我願意爲我今天的行為道歉，但是我不願意爲「去蔣化」一事道歉。「去蔣」不是台灣人民的共識，身為文化部長未傾聽民意，推動「去蔣化」撕裂台灣人民情感，我鄭重聲明絕不爲此事道歉。