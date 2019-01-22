選秀冠軍贏得新車..用不到2天！硬坐車內「聽歌半小時」也爽

▲邱詩凌舉行媒體餐敘 。（圖／寰亞唱片）

記者盧薇淩／台北報導

來自馬來西亞的新療癒系女聲邱詩凌變身小廚娘，跟著知名馬來西亞餐廳主廚學習做料理，從小就獨立照顧弟弟妹妹的她，自誇廚藝不凡，21日舉行媒體餐敘，現場試做料理「檳城炒粿條」，看似有模有樣，卻是傳出微微焦味，小廚娘之名險些破功，不過拉茶倒是像不像三分樣，直笑說要一邊拉茶一邊看鏡頭拍照是很難的挑戰。

看著家鄉美食當前，讓邱詩凌忍不住食指大動，餐廳主廚還搶先透露了大馬情人節套餐給邱詩凌，看到可愛的天鵝擺飾讓她少女心大開，直呼：「誰要來跟我情人餐啊。」之前曾參加過許多歌唱比賽的邱詩凌，可以說是常勝軍，無論是馬來西亞的新秀大賽或是閩南語歌唱大賽，都拿到冠軍的好成績，她不好意思地笑說，「獎金也是蠻豐碩的啦！」

▲邱詩凌現場做菜，卻有點「燒焦落漆」 。（圖／寰亞唱片）

印象最深刻的是，邱詩凌之前曾比賽贏到人生的第一台車，但拿到車之後不到兩天就要要到台灣參加比賽了，眼睜睜看著新車就在眼前卻是無緣使用，她硬是要坐到新車裡，聽著音樂半個小時過乾癮，也要好好的享受擁有的片刻。

近日一直忙於新專輯《一克拉》宣傳的邱詩凌，新年期間也將回到老家馬來西亞過農曆年；而家人擺第一的她，隻身在台灣打拼，跟家人幾乎可以說是天天視訊，沒聯繫上就會擔心不已，記得有一次完全聯絡不上家人，擔心到整天坐立難安，還不時上網看新聞查查馬來西亞是不是發生什麼事，不料結果讓她大傻眼，原來是家人跑去度假收訊不好，對比隻身在台北窮緊張的她，大喊：「實在太過分了！」不過邱詩凌媽媽一直都很關心女兒在台灣過的好不好，去年還專程來台探視她，結果女兒還沒帶她去玩，反倒先淪為家政婦，幫她把宿舍徹頭徹尾打掃一番，讓她直呼有媽媽在真好。

▲邱詩凌現場拉茶 。（圖／寰亞唱片）