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鄭惠中甩鄭麗君巴掌　主辦譴責暴力緊急報警：羞辱政務官！

記者林彥君／台北報導

華視今（22日）在神旺大飯店舉辦關懷演藝人員春節餐會，文化部長鄭麗君向陳松勇敬酒寒暄時，未料被中視簽約的歌星鄭惠中打一巴掌。華視總經理莊豐嘉緊急召開記者會，隨後也發出聲明，並強調「已報警」。

▲▼ 鄭惠中莊豐嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲莊豐嘉（右）開記者會說明鄭惠中打人事件。（圖／記者季相儒攝）

莊豐嘉在記者會中說主辦方沒有盡責安全保護，對鄭麗君非常抱歉，部長沒有受傷，只擔心餐會掃興。莊豐嘉透露鄭麗君在餐會中提出對演藝人員的想法，氣氛歡樂，卻發生藝人不禮貌的舉止很遺憾，他強調，「譴責暴力，已報警處理，呼籲警方調查了解。」

▲▼108年關懷演藝人員春節餐會 鄭惠中。（圖／記者屠惠剛翻攝）

▲108年關懷演藝人員春節餐會，鄭惠中出席。（圖／記者屠惠剛翻攝）

關懷演藝人員基金會的會員有500人，不會因此次事件篩選之後參與的演藝人員名單，莊豐嘉認為多數在場的藝人理性，看到鄭麗君挨巴掌甚至還氣哭，「對政務官羞辱此風不可長，鄭部長也許會原諒她，但作為主辦單位不可以，暴力絕對不允許。」莊豐嘉透露，事後鄭惠中有向主辦單位道歉，「但是我覺得她應該跟鄭部長道歉。」

▲文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲文化部長鄭麗君（左）出席餐會，遭藝人鄭惠中呼巴掌。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭惠中在餐會中氣憤說因為不滿鄭麗君推動廢除中正紀念堂，認為此舉不懂感恩，「她廢除我本來要打她兩巴掌，等了好幾個月，難得她今天來，我一定要做這個動作，我只給她一巴掌，已經便宜她了。」
 ▲▼關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉出面說明鄭麗君遭賞巴掌事件。（圖／記者季相儒攝）

▲關懷演藝人員基金會董事長莊豐嘉出面說明鄭麗君遭賞巴掌事件。（圖／記者季相儒攝）

關懷演藝人員基金會聲明稿：

針對中華電視公司輪值主辦之關懷演藝人員基金會春節餐會，席間文化部鄭麗君部長出席，宣布本年度許多對演藝圈和相關產業的補助及政策。許多藝人反應熱烈且熱情的到主桌前，向部長敬酒或拍照致意。當中鄭姓資深女藝人，因為個人因素情緒失當，對鄭部長有不禮貌之個人行為。儘管鄭姓資深女藝人事後對主辦單位深感歉意，但關懷演藝人員基金會嚴正聲明，尊重任何藝人的個人意見或表述，但嚴正譴責肢體暴力不當行為，同時也向熱情參與的鄭麗君部長，致上最高歉意。關懷演藝人員基金會，也將報警進行後續法律處理，以維護社會公允。

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