這樣也認得出來！《青春》歐陽靖看到他笑了「你就是蜘蛛俠」

記者林彥君／台北報導

愛奇藝自製綜藝《青春有你》21日首播，首集進行等級評比，「Mr.鈦戈」的成員嘉羿自我介紹後，說唱導師歐陽靖馬上抬頭說：「我記得嘉羿，你就是那個蜘蛛俠！」原來嘉羿在拍攝自我介紹影片時，穿著一身蜘蛛人裝，讓歐陽靖印象深刻。現場學員比出蜘蛛人的招牌手勢，驚喜說：「就是他，就是他。」

▲歐陽靖（右）馬上認出嘉羿。（圖／取自愛奇藝）

▲嘉羿扮蜘蛛人。（圖／取自愛奇藝）

Mr.鈦戈整齊的舞蹈，還大秀後空翻，演出完成度高，現場響起如雷掌聲，超強氣勢也讓學員備感壓力，舞蹈導師蔡依林認為嘉羿外型可愛，但在舞蹈中展現反差，讓人有記憶點。「Mr.鈦戈」5位成員說，大家的夢想就是希望一起開演唱會，讓蔡依林讚：「太酷了！加油。」

▲嘉羿外型可愛。（圖／取自愛奇藝）

最後嘉羿拿B，林陌、圳男是C，靳凡和展羽得D，5人的表情都難掩失落走下舞台，林陌認為沒有發揮好，不滿意自己的表現，但對未來有信心，反倒時拿B的嘉羿，忍不住抱著其他成員放聲大哭，「我真的很想要跟你們在一起。」嘉羿感性的說自己最大的夢想就是5位團員能夠一起出道，5人互相擁打氣，抱擦去眼淚，展現深厚兄弟情誼。

▲蔡依林擔任節目評審。（圖／取自愛奇藝）

《青春有你》由青春製作人代表張藝興、舞蹈導師蔡依林、音樂導師李榮浩、說唱導師歐陽靖、說唱教練艾福杰尼、舞蹈教練徐明浩等人，陪伴訓練生為舞台夢想前進。



▲嘉羿抱著其他成員大哭。（圖／取自愛奇藝）