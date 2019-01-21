解婕翎見毛孩發抖「抱緊處理」　衣服沾濕：我可以裸體主持

記者林彥君／台北報導



「宅男女神」解婕翎今（21日）上《RUN新聞》，和節目主持人熊熊、代班主持人坤達一起到「東森寵物雲」大直ATT概念館同樂，學習幫寵物SPA水療美容。她和主持人玩「閃靈快手」搶答，坤達得到第一名獲得價值6000元來自義大利頂級寵物Spa，熊熊得到第二名獲得3000元寵物Spa，解婕翎第三名則要體驗幫毛小孩「萬歲」洗澡。

▲星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）

解婕翎有飼養雪納瑞跟古代牧羊犬，平時都會幫毛小孩洗澡的她，輕輕地把萬歲放進按摩浴缸，仔細沖水、按摩，看到萬歲緊張的直發抖，她趕緊把萬歲抱進懷裡，水灑在解婕翎臉上，衣服都濕了，但她只擔心萬歲會感冒，她笑說：「我等等裸體主持也可以。」

▲▼星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）

解婕翎用雙手輕輕搓揉萬歲的毛，互動超療癒，邊洗邊誇獎萬歲：「這個龐克頭好帥。」解婕翎幫家裡的毛小孩洗澡時，還會幫狗狗按摩髖關節，吹乾毛髮最耗時，牧羊犬洗完澡，要吹整半小時，她會和媽媽分工，一人吹乾、一人梳理毛髮。解婕翎把毛小孩當寶貝，看到虐待動物的新聞都會於心不忍，甚至心疼落淚。

1/23-1/29天天快閃滿額拿紅包抽機票，ATT 4 Recharge 3樓ETtoday寵物雲門市全新開幕。

▲▼星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）