解婕翎《RUN新聞》搶答「臉被打來打去」　嬌喊：霸凌來賓，好好愛我

記者林彥君／台北報導

「宅男女神」解婕翎今（21日）上《RUN新聞》，和節目主持人熊熊、代班主持人坤達一起到「東森寵物雲」大直ATT概念館同樂，學習幫寵物SPA水療美容。解婕翎發行新專輯《可以好好愛了嗎》，她在節目中清唱《時差》，甜美的歌聲讓網友耳朵懷孕。

▲▼星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）

熊熊笑說主持人KID請假由坤達代班，「終於不用看到KID了！」解婕翎說常被新婚的坤達的發文閃瞎，更爆料近日到《綜藝玩很大》錄影和坤達同隊，笑說：「憲哥要我們選隊員時要親一下，我超怕被粉絲殺掉，我只敢親手背，早知道舌吻，我亂講啦！」

節目玩小遊戲「閃靈快手」，選擇圖卡中沒有的物品搶答，讓一直沒得分的解婕翎大喊「太難了！讓我！可以好好愛婕翎嗎？」沒想到坤達和熊熊投入搶答，戰況緊張，激烈搶答讓熊熊玩到全身是汗，坤達笑說：「我以為比賽只有我跟熊熊競爭。」

▲▼星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）

解婕翎搞笑呼喊經紀人求救，「經紀人，我來宣傳臉被打來打去，雖然我曾是諧星，我上次來《RUN新聞》宣傳，臉還被卡一半。」比賽中解婕翎不小心被架拐子，讓她氣勢大輸嬌喊：「節目霸凌來賓，可以好好愛我嗎？沒有人Care我。」最後坤達第一名，熊熊第二名，解婕翎第三名要體驗幫毛小孩洗澡，網友笑說「坤達代班就得第一名，KID位置不保了。」

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▲▼星光雲！RUN新聞,解婕翎與主持人熊熊、坤達來到大直ATT的ETtoday東森寵物雲親自幫毛小孩美容。（圖／記者李毓康攝）



