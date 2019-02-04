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小玉自虐影片「當出頭鳥」　自曝從小是怪咖：孤單又空虛　

記者林彥君／專訪

網紅小玉因拍攝無釐頭的實驗性影片，引起粉絲注意，YouTube頻道在2年內達到百萬訂閱的高人氣。2年前小玉因弟弟「尊」接觸YouTuber行業，剛開始粉絲只有100人，突然增至5萬人讓小玉更有自信，決定全心投入並持之以恆，「看到我弟賺很多，我也想做做看，靠我弟的光環，有一天我的粉絲數突然爆開來。」

▲▼網紅小玉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲網紅小玉在專訪中自曝人格。（圖／記者張一中攝）

小玉自學剪接、企劃影片，現在每支影片由搭檔「笑笑」上字幕，其他程序幾乎是他一手包辦，小玉說每個鏡頭呈現出歡樂氣氛，其實在拍攝時都一連拍2、3次才成功，有時候還拍到起衝突，鏡頭外他會和笑笑因接梗的效果爭吵，正式開拍又馬上拋掉情緒，「別人覺得我們的影片好笑，我們其實並不覺得，但能得到笑聲的反饋，我就滿足了。」

小玉的影片曾出現跳捕鼠夾、泡進有100包泡麵的浴缸、洗百萬鈔票浴等讓人看傻的行為，有些甚至讓人覺得是「自虐」，小玉雖遭受酸民攻擊，仍不受影響堅持做自己，「當網紅跟藝人做一樣的事，我會覺得無聊，為什麼不當一個出頭鳥做瘋狂的事情？一定要有人當屁孩，沒有人願意當，我可以當。」

▲▼網紅小玉專訪。（圖／記者張一中攝）

▲網紅小玉自認私下行為平凡。（圖／記者張一中攝）

小玉透露和弟弟從小想法就與眾不同，小時候沒有個性相合的朋友，常感到孤單，直到接觸YouTuber工作後，從觀看影片的粉絲回應找到共鳴，「我們兄弟從小是兩個怪小孩，和其他小孩的調性不同，頻率跟人搭不上。」

▲▼小玉體驗住豪宅。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉體驗住豪宅。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

談到自己的人格，小玉語氣突然變得嚴肅，自認私下很平凡，在影片中顯現出另一個自己，他把小時候幻想、好奇的事物，藉由影片呈現結果，「小玉不是一個真實的人，他是童年異想天開、天馬行空的角色，年齡大約9、10歲。」

▲▼小玉拍攝實驗性影片。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉拍攝實驗性影片。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉笑說有時候拍完影片後，會感到一陣空虛，他曾租下一艘遊艇，當船開到海中央時，他沒有興奮的感覺，反而是心想花了好多錢「到底在幹嘛？」他曾花了5、6萬租一棟豪宅，享受富豪生活，但到了晚上，住在裡面覺得無聊，「好想回家，但是錢已經花了不能走，好尷尬。」

▲▼小玉拍攝實驗性影片。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉實驗把客廳變成氣球樂園。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

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