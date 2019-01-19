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周興哲看到瘦弱流浪狗！　停下工作「貼心買罐頭飼料餵食」

記者關韶文／台北報導

由Hit Fm聯播網號召的「毛起來愛」關懷流浪動物活動，推廣愛護動物理念、傳遞正確領養及飼養觀念。活動邁入第五年，18日Hit Fm邀請「台灣動物緊急救援小組」執行長到電台接受善款捐贈儀式，農曆春節將至，電台準備了兩個大紅包，分別是「好運汪汪來」及「新年貓招財」的毛起來愛紅包象徵善款，由周興哲頒贈。

「台灣動物緊急救援小組」執行長倪京台表示，收到的善款會有一半的資源將發送給全台95間的流浪動物收容中心購買飼料，屆時將有2萬隻的流浪動物受惠；執行長倪京台也說，台灣動物緊急救援小組主要負責通報救援、動物醫療、動物認養、募集飼料等，也會跟海外動物團體合作，送養浪浪們到海外。

▲▼周興哲。（圖／Hit fm提供）

▲▼周興哲出席公益活動。（圖／Hit fm提供）

▲▼周興哲。（圖／Hit fm提供）

周興哲提到，之前到山區或是鄉下拍MV或拍戲，常會看到流浪狗，看起來都很瘦弱，感到心疼的他，只要附近有商店，他就一定會買飼料或是罐頭給浪浪們吃，通常食物只要一放下，就是瞬間消失，不知道這些浪浪們平常是怎麼過日子的，所以知道這次的毛起來愛活動，可以讓兩萬支的流浪動物們有飯吃，他覺得意義重大，也很感謝這些參與義賣活動的善心人士！

現場也找來可愛的柴犬「蝦餅」跟米克斯「米查」，一起跟周興哲互動玩耍，周興哲也常常分享自己跟愛犬Chopin（蕭邦）的有趣故事，並以愛犬之名做善事，周興哲以愛犬Chopin名義，自費購買100包狗糧，送至寵物之家，暖毛孩子的善行令人稱讚！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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