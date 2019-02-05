金秀賢、李敏鎬回歸！　2019年這些戲劇男神要退伍了

記者黃庠棻／綜合報導

南韓兵役改制，許多1990、1991年出生的藝人都必須在2019年入伍，一個離別就是兩年讓粉絲許多相當不捨。不過沒有關係，2019年也有許多要退伍的歐巴，就讓我們來看一下到底有誰即將回歸演藝圈，金太太、李太太集合啦！

▲周元。（圖／KKTV提供）

周元

2019年第一位退伍的男神，就是在2月出關的周元，當時他要入伍前，已通過義務警察選拔考試，能以藝能特技兵的身分服役，不過他果斷放棄這個比較輕鬆的職位，選擇以陸軍的身分完成兵役，且服役期間表現優異，更提前晉升成為兵長。周元在電視劇《龍八夷》、《Good Doctor》中的醫生形象深植人心，自然的演技也擄獲許多劇迷，因此退伍後也讓人相當期待他的新作品。

▲周元以第1名結業。（圖／翻攝自韓網）

▲池昌旭平頭也很帥。（圖／CFP）

池昌旭

大家的小池歐巴終於要服完兵役，回到大家的懷抱裡啦！池昌旭2018年在結束《奇怪的搭檔》拍攝後，便利即入伍，當時以陸軍身分進入有南韓魔鬼部隊之稱的「白骨部隊」服役，平常就有在健身的他，也在訓練期間以優異的表現擔任小隊長，甚至在結訓時得到了「戰友獎」，而他也即將在4月底完成兵役回歸電視圈！

▲池昌旭穿軍服。（圖／翻攝自YouTube 대한민국육군）

▲李敏鎬頂平頭慶12週年！（圖／翻攝自李敏鎬IG）

李敏鎬

戲劇男神李敏鎬預計在5月12日退伍，相信這一天許多粉絲都已經把行事曆劃好了，算一算他上一個作品已經是，2016年的電視劇《藍色海洋的傳說》與電影《賞金獵人》，因為當兵的空白期已有將近三年，儘管長時間沒有出現在觀眾面前，他還是穩站韓流男神的地位，更讓網友期待他下一部作品將會是以哪種角色回歸。

▲李敏鎬軍裝！（圖／翻攝自南韓軍方官網）

▲姜河那。（圖／翻攝自姜河那Instagram）

姜河那

演員姜河那即將在6月10日退伍。入伍前，不管是大銀幕還是小螢幕都可以看見他的蹤影，自然不做作的演技讓他獲得許多導演和編劇的青睞，甚至還跨足了演唱ost與參與綜藝的部分，退伍後他的發展更加令人期待啦！

▲姜河那。（圖／CFP）

▲金秀賢穿軍裝man爆！（圖／翻攝自IG）

金秀賢

2019年7月，可以迎接金秀賢退伍啦！記得才看到電影《Real》裡，金秀賢一人分飾兩角的精湛演技，沒想到時間飛快，一下子就等到這位戲劇男神退伍，不過距離他上一部戲劇《製作人》已經是4年前的作品了，實在相當好奇他會以哪種風格的戲劇回歸演藝圈啊！

▲金秀賢穿軍裝man爆！（圖／翻攝自IG）

任時完

從偶像轉戰戲劇的任時完也即將在2019年4月退伍。任時完其實早在2010年就轉戰戲劇圈，一直到《未生》當上第一男主角，完美詮釋毫無畏懼的職場菜鳥張克萊，讓他躍升成為大勢演員，電影、廣告代言接到手軟，且只要提到偶像轉戰戲劇的成功案例，就一定會提到任時完。

▲任時完。（圖／CFP／華聯國際提供）

▲2PM玉澤演當兵「壯成2倍大」 。（圖／翻攝自topstarnews、SBS NEWS）

玉澤演

即將在2019年6月退伍的玉澤演也讓許多粉絲相當期待，在入伍前與蘇志燮開設的演員經紀公司簽約，期望之後以演員身分在演藝圈中發展。另外，雖然玉澤演入伍了兩年，但他也曾因為出席南韓國軍70週年紀念日活動，身體壯得比以前兩倍大，而登上新聞版面，實在太讓人期待這短短期間有沒有更「長大」，日後也希望歐巴可以多接一些武打戲，讓大家有機會一窺他健美的身材。

▲2PM玉澤演當兵「壯成2倍大」 。（圖／翻攝自玉澤演推特）

▲▼BIGBANG的G-Dragon、太陽、大聲預計在2019年退伍。（圖／翻攝自IG）

除了以上這些演員之外，BIGBANG的G-Dragon、太陽、大聲也都預計在2019年退伍，另外Super Junior的忙內圭賢也將在5月出退伍，不只能夠跟回到SJ跟哥哥們一起發行新的音樂作品，許多粉絲也希望他趕快跟《新西遊記》班底合體，終於不再只有音樂跟名字出現在節目裡啦！

▲▼圭賢即將退伍。（圖／翻攝自陸軍訓練所官網、圭賢推特）