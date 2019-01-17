陳韋霖用蠟燭教唱歌！　丹田力「從顏色判斷」被讚：好會吹

▲陳韋霖以「吹蠟燭」方式教唱歌技巧。（圖／禾一工作室）



記者盧薇淩／台北報導

「甜美系女聲」陳韋霖去年年底由學生募資百萬發行首張個人創作EP《永遠愛你》，去年一發片就受邀登上屏東跨年晚會演出，2019開春尾牙、春酒邀約目前已有10場，陳韋霖表示：「除了感謝還是感謝。」孝順的她最大的願望就是可以買房子，讓一家人住一起。

陳韋霖自小學習歌唱，小小年紀即開始勇闖歌唱舞台，小六參加新人歌唱排行榜過關後，陸續參加過五燈獎、亞洲新人王歌唱大賽、超級偶像等歌唱比賽，更擔任教唱指導達10年之久。常被學員問「如何練肺活量？」陳韋霖說，小時候有位歌唱老師教「吹蠟燭」，她發現非常有用又簡單，特別是從吹氣後的蠟燭黃藍火的顏色，可以判斷丹田使力狀況，一開始學員無法掌握訣竅，一口氣就把蠟燭吹熄，大家互虧：「你以為在吹生日蛋糕喔。」看完她的示範後，學員都誇：「老師真的好會吹！」

▲陳韋霖希望能順利買房。（圖／禾一工作室）

陳韋霖說，雖然課程從不間斷，但她一直希望可以成立自己的音樂工作室，未來就可以在專屬的教室教學，就不用到處奔波，為此日前她還特地到行天宮求籤，抽到大吉籤，讓她更有信心完成願望。

農曆過年將到來，陳韋霖初二就要開工，雖然年節放假休息時間短，但她說：「人要知足，因為每次有人找你演出，都是滿滿的感恩。而且賺錢很重要，因為想做的事情太多了。」孝順的她也透露，今年預計準備6位數的紅包孝敬父母。大學期間就獨立生活的她，求學期間半工半讀完成學業，目前居住的房子仍是租的，她新年新希望就是可以賺錢買房子，然後接全家人一起住。