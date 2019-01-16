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《聲林》李佳歡迎戰踢館選手　一出場Ella嚇到掉下巴

記者林彥君／台北報導

李佳歡和李友廷在大型選秀節目《聲林之王》最新一集，迎戰強勁踢館高手，李佳歡一聽到對手的歌聲後表情震驚，台下的爸媽也驚訝不已，飛行導師Ella一聽到踢館選手歌聲，原本微笑的表情馬上被嚇得張大嘴巴，導師蕭敬騰更當場變臉，嘟嘴看向其他導師的反應，現場也傳來打氣聲「佳歡挺住。」

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲李佳歡迎戰選手。（圖／ETtoday）

李友廷迎戰踢館選手，轉身發現PK的對手竟是自己教過的女學生，表情尷尬。踢館選手一看到李友廷就喊「老師好！」她說技巧被李友廷評審過很多次，這次在音樂上一起較勁，讓李友廷備感壓力，謙虛說：「先不要！先不要！」飛行導師信替李友廷緊張，「這組壓力很大，若輸還輸給學生⋯⋯」

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲Ella聽到踢館選手歌聲嚇到張大嘴。（圖／ETtoday）

鄭可強（小烏龜）在節目中以誠摯的演唱《知足》，帶領聽眾回到最原始的感動，催淚歌聲，讓台下選手哭了，蕭敬騰邊聽邊露出滿意的微笑，「我聽到你唱前面幾句，我就安心了。」Ella聽到眼眶泛淚，「謝謝可強帶給大家感動。」

▲▼ 聲林之王。（圖／ETtoday）

▲李友廷。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一首節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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