「國光女神」慘遭暴力傾向男友軟禁　她靠這招脫險

記者林彥君／台北報導

「國光女神」LALA（蘇心甯）日前上高點綜合台法律談話綜藝節目《震震有詞》，聊到家庭暴力議題，LALA透露從小在家暴環境下長大，從小看媽媽活在家暴的壓力下，從國小三年級開始就常看到喝得醉醺醺的爸爸出手打媽媽，爸爸甚至整天喝酒賭博未歸，自己也曾經碰到暴力傾向的交往對象。

▲▼La la。（圖／翻攝自Facebook／La la 蘇心甯）

而LALA的媽媽從她小學三年級到國三始終為了女兒多年來忍受家暴。媽媽為維持家計兼任3份工作，她回想印象最深刻是：「有一次爸爸又喝醉回家被媽媽念了幾句，竟然一氣之下掐著我媽的脖子推到陽台矮牆邊，還放話要讓我媽媽死。」LALA與妹妹大哭抱著媽媽的腳求爸爸「不要！」爸爸才鬆手。

LALA表示跟妹妹長大後經濟獨立了便鼓勵媽媽離婚，「我媽媽還付了50萬贍養費給他才同意離婚。」家暴陰影對LALA來說首要影響她的感情觀，「我曾經想要離開有暴力傾向的男友，沒想到卻遭到對方軟禁不讓我回家，後來是我故意示弱讓他心軟，才有機會順利逃出來。」現在的LALA只要知道追求的對象會抽菸、賭博，甚至是有暴力傾向，LALA會選擇立即斷開這段感情！

▲LALA（左）。（圖／高點綜合台）



在LALA親身經歷的分享後，主持人謝震武律師及律師團也給予觀眾建議，如果真的遇到家暴，記得收集驗傷單、人證、其他可證明家暴細節的錄音帶、影像、日記等物品，可撥打「113專線」、揭開家庭暴力，終止家庭暴力！