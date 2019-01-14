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「我要控告爸媽，因為生下我」12歲男童出生淪黑戶、街頭叫賣維生

記者洪文／綜合報導

感人電影《我想有個家》（Capharnaum）描述男童在貧民窟掙扎求生的故事，不僅獲形容「哭翻一整袋紙巾」，入圍金球獎最佳外語片及奧斯卡九強名單，不過年僅12歲的童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）從沒慶祝過生日，原來他出身貧寒，自出生就沒報過戶口，連父母都不記得他何時生日，更遑論過生日，困苦童年與劇中角色如出一轍，也讓他的演出更為真實。

▲▼ 《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

▲ 《我想有個家》劇照及工作照。（圖／海鵬提供，以下同）

《我想有個家》導演娜迪拉巴基 （Nadine Labaki）久居法國，某次回到故鄉黎巴嫩，竟發現滿街是流離失所的孩童，讓她十分不忍，決定用電影的力量，讓世界看到這些孩子最生猛真實的生活，甚至決定放棄專業演員，反而在街頭尋找有類似生活經歷的青少年，更費時4年才找到生活在貧民窟的贊恩。

▲▼ 《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

其實贊恩艱苦的童年與《我想有個家》角色背景竟如出一轍，讓導演娜迪拉巴基 在試鏡時當場激動落淚，抱著他說「遇見你是命中注定」。贊恩的真誠演技，最近還感動了名嘴歐普拉，在推特上狂推《我想有個家》，直誇劇中演員「表演驚人」，讓她信服「這就是他們的生活」，絕對能感動觀眾。

▲▼ 《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

贊恩在《我想有個家》飾演出生貧民窟的男孩，由於父母只生不養，導致他與妹妹們淪為黑戶，甚至被拿來交易販賣，決定控告他的親生父母只生不養。令人感動的是，贊恩在法庭字字句句完全出自肺腑，殘酷真相有著他對現實世界的控訴，令人為之動容。該片雖由素人演員演出，表現卻凌駕專業。除戲劇化的情節令人糾心，片中提及的貧富差距、人口販賣等議題也因電影爆紅而更獲關注。

▲▼ 《我想有個家》劇照。（圖／海鵬提供）

為讓演員能有最佳表現，《我想有個家》大膽選在黎巴嫩貧民窟實景拍攝，不料竟多次發生搶劫、鬥毆事件，劇組安全一度受到威脅，甚至嚴重影響拍攝進度，讓製片十分焦慮，連一把黒鬍子都在半年間完全轉白。鎮日在街頭出生入死的攝影師，更因壓力太大而猛掉髮，拍攝艱難可見一斑。幸運的是，《我想有個家》不僅在坎城影展勇奪評審團獎及人道精神獎，更陸續於全球斬獲19項大獎，也於日前入選奧斯卡最佳外語片九強，上周更入圍英國影藝學院（BAFTA）最佳外語片，得獎氣勢來勢洶洶。

《我想有個家》將於2月8日大年初四在台上映。

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