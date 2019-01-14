《家有仙妻》原製作伍宗德宣布翻拍　華視「唯一授權」不是他

記者李欣容／台北報導

台灣夯劇《家有仙妻》相隔28年，當年的製作人伍宗德宣布翻拍，鋪天蓋地在網路上找演員，對此北京九品芝麻影視傳媒向《ETtoday》透露，他在2015年就跟華視購買了《家有仙妻》的翻拍權，對伍宗德的做法無可奈何，他才會跳出來伸張自己的權益。

▲《家有仙妻》將翻拍。（圖／翻攝自微博）

《家有仙妻》描述女主角擁有超能力，嫁給真命天子後，和好友夫妻2個家庭的生活日常，1991年登上八點檔播出，不但拍攝第二部，更在香港、大陸都紅極一時。

由於該劇著作權在華視手上，九品芝麻影視在2015年向華視購買翻拍權後，低調進行拍攝作業，本想等一切就緒再開始宣傳，未料伍宗德大動作表示要翻拍。

對此，九品芝麻影視製作方在無奈之下，向《ETtoday》透露：「他們1月8日在大陸媒體發宣傳，說他們要翻拍，但翻拍權在華視手上，我也早就從他們手上取得翻拍權。」也在官方微博公開聲明。

▲▼九品芝麻影視秀出著作授權證明。（圖／翻攝自微博）

九品芝麻影視近進一步解釋，「2017年時，伍宗德有跟華視協調，但華視已經跟我簽約，去年農曆年我有去他公司拜訪，試圖協商，告知他我購買了這個翻拍權，也不是針對他，我是無辜的第三者。」並強調只是想維護權益，並沒有要和對方撕破臉意思。

對此，華視也透露：「一切都在官方微博上宣告，確實只有給九品芝麻翻拍權利。」至於若伍宗德實施拍攝作業，是否會提告？華視表示：「對於假設性問題不予回應，版權聲明就如同官網聲明內容。」

▲《家有仙妻》將翻拍。（圖／翻攝自微博）