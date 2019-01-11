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安心亞「超激短褲」秀火辣身材！　激吻男性對象曝光

記者關韶文／台北報導

歌手安心亞推出紓壓神曲《Chillaxing》(輕樂心)，她拍攝最新MV持續展現「ㄎㄧㄤ」時尚，連換3套服裝造型，更換上超激熱褲，展現火辣身材。她在MV與假人男模互動熱吻，對於跟「假肯尼」調情，安心亞顯得老神在在，「我覺得演起來蠻自然的，這次的MV劇情我都非常喜歡，還有看到美味的蛋糕卻不能吃！要做出很多誇張的表情。」

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

▲▼安心亞拍攝新歌MV。（圖／環球提供）

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

Chillaxing由chill out(冷靜、放鬆)、relax(放輕鬆)組成，意思就是要放輕鬆，好好看待身邊的人事物！而《Chillaxing》(輕樂心)曲風輕快，聽到的人都會想跟著舞動身體，舞蹈老師大鈞特別為安心亞設計了最Chillaxing的舞步，配上這次造型上的皮革感，整首歌曲除了態度，還加上了她個性裡的自然及對待煩惱的灑脫態度。

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

▲▼安心亞大玩角色扮演。（圖／環球提供）

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

新歌舞蹈大走療癒舞蹈風，安心亞表示，「舞蹈風格要呈現出很享受的樣子，看起來有種要跳不跳的感覺，我覺得很有態度。」她所主演的三立、台視華劇《你有念大學嗎？》收視開紅盤，為了片頭《Chillaxing》，安心亞率領同劇演員禾浩辰、邱宇辰、邵翔等人大跳新歌，影片曝光後掀起粉絲熱烈討論。

▲▼安心亞。（圖／環球提供）

▲安心亞和假男模對戲。（圖／環球提供）

為了最Chillaxing的新舞步，安心亞透露，「這支舞本來看起來蠻簡單的，不過大鈞老師要求很嚴格，表演時都要ㄍㄧㄥ住不能放鬆，所以跳完這支舞真的很累。」所以安心亞在跳舞時需HOLD住表情，但為了要給人療癒感，臉部表情依舊要表現出很享受的樣子，隨時掛著療癒笑容。

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