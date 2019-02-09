《101》30歲最老練習生　黃姨母：覺得抱歉，可以在這嗎？

記者吳睿慈／專訪

南韓造星實境秀《PRODUCE 101》自2016年開播至今，培育出各式不同的solo歌手、團體。現年31歲的「黃姨母」黃仁善因個性大方、直率，累積知名度。她在韓推出solo作品後，2018年將事業版圖伸展來到台灣，參加跨年晚會。等了2年才得以來台活動，她也不諱言丟下震撼發言：「我應該《PRODUCE 101》一結束就來台灣的，那時候的公司沒那麼好。」展現直率敢批評的作風。

▲黃仁善個性活潑開朗，但也曾遇到低潮時期，她自嘲曾經參加過2個女團是黑歷史。（圖／記者張一中攝）



黃仁善從小學芭蕾，個性外放的她，不滿足於當舞者，希望透過聲音與大家互動，便下定決心當歌手。但現實總是殘酷，她2011年第一次以女團아이니出道，但活動到一半解散，2014年再以第二個女團Smile.G重新出發，卻再次遇到瓶頸、團體停止活動，「我（那時候）很常哭啊，因為比起可以站上舞台的時間，我花在等待、苦撐的時間更長，常常問自己『我到底何時可以出道』、『何時可以表演』。」

歷經2次團體解散，黃仁善笑著說：「妳知道黑歷史嗎？那就是黑歷史，我連想都不想！」就在她幾乎放棄的時候，接到《PRODUCE 101》節目組出演的邀約，「我抱著必死的決心，因為這是我最後一次機會了，真的是最後一次了。」沒想到進去節目組，她的勁敵全都是年輕妹妹，「我年紀最大，所以常常要看眼色，反而覺得抱歉，我在這裡是可以的嗎？」

▲黃仁善參加《PRODUCE 101》，進去發現是年紀最大的練習生，曾懷疑自己：「待在這裡是對的嗎？」（圖／記者張一中攝）



起初參加《PRODUCE 101》，黃仁善懷疑自己，到底適不適合待在節目裡，「我一開始都是自己吃飯的，因為韓國呢，初次見面會先問你『年齡多大？』，這句話對我來說很艱辛。」有一次，她身旁坐著Somi，對方主動搭話「請問您幾歲？」她尷尬回：「我29歲了（南韓年齡換算為30歲）。」她看出Somi似乎驚慌了，「後來就沒在聊天了，彼此很有默契地往另外一個方向看。」

▲黃仁善靠著自己的努力，在《PRODUCE 101》奪得27名好成績。（圖／記者張一中攝）



憑藉自身努力，黃仁善發揮個人特質，成為觀眾熟知的「黃姨母」，像幾個孩子的媽媽、照顧大家，她得到亮眼的27名，「看到名次慢慢往上升的時候，我真的覺得很感謝。」節目結束後，她也推出個人作品，但沒能往海外發展，她直言後悔：「我應該《PRODUCE 101》一結束就來台灣的，那時候的公司沒那麼好。」

▲黃仁善現在與弟弟一起經營經紀公司，旗下還有其他練習生。（圖／記者張一中攝）



黃仁善如今與弟弟自己經營經紀公司，網咖的生意也同步運營，公司旗下還有培養男、女練習生。一人擔起公司經營會累嗎？她秒答：「超累！經濟上、精神上都很累，而且我還有自己的演藝事業也要準備。」但她下一秒開始為旗下練習生宣傳，「我們家小孩，2019年有一個籌備女團，再請大家多多支持。」

藉著跨年來台演出的機會，她表示：「希望可以建立在海外工作的聯繫，更活躍的活動。」2018年跨年在台灣度過，她也希望未來有更多機會來台與歌迷見面，請大家多多支持。