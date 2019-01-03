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江宏傑、福原愛全家日本跨年！　1歲小小愛「超Q手勢」萌炸❤

記者許皓婷／綜合報導

江宏傑和福原愛2016年結婚，育有1個可愛女兒，日前又宣布即將迎來二寶的好消息，將升格為一家四口。他近日陪著老婆回日本娘家，曬出的全家福照中，被發現才1歲的小小愛竟然比起讚的手勢，模樣超可愛。

▲福原愛懷二胎。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

▲江宏傑、福原愛將迎來二寶。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

江宏傑近日陪老婆福原愛回日本娘家，他透露平時為了比賽很少出門，開心地表示：「好不容易有機會跟家人一起出門。」他也感慨地說：「有了小孩才知道當爸爸媽媽的辛苦，頓時感覺我已經長大了。」並希望自己在2019年有不一樣的轉變和收穫，並曬出全家福照，只見1歲的小小愛被他抱在懷裡，手竟然還比著讚的手勢 ，網友看了更直呼：「好聰明喔！還會比手勢」、「比讚好可愛啊」

▲江宏傑陪福原愛回日本。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、福原愛）

▲江宏傑陪福原愛回日本。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、福原愛）

▲江宏傑曬全家福，小小愛比「讚」。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑）

而福原愛也在FB送上新年快樂的祝福，並分享自己新年最大的願望，就是繼續做個好老婆、好媽媽，但她無奈地說：「小小的願望就是⋯希望我的體重不要再上去了⋯。」更透露雖然最近沒有孕吐了，但超級想吃東西，她更俏皮地自嘲：「豬年真的會變成豬。」

▲江宏傑陪福原愛回日本。（圖／翻攝自Facebook／江宏傑、福原愛）

▲江宏傑陪福原愛回日本。（圖／翻攝自Facebook／福原愛）

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