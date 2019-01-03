孫安佐15字置頂回應！緋聞女友「交疊掌上推」　女粉留言報隊

記者葉國吏／綜合報導

孫安佐從爭議少年轉變成人氣網紅，已有第一支點閱破百萬的影片，2日他上傳最新影片，內容在分享他喜歡的動漫作品，後半段則是和一名長相清秀的金髮妹「交疊健身」，只見女方躺在他的背上，他連做了好幾下伏地挺身，看起來相當輕鬆，一旁友人則爆料金髮妹是他的緋聞女友。

▲孫安佐的緋聞女友曝光。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐新的影片裡繼續上一集沒有拍完的健身內容，一名金髮妹躺在他的背上，他一連做了8下伏地挺身，且動作相當標準流暢，這位金髮妹先前曾出現在他的影片預告中，如今正面曝光，長相甜美清秀，一旁友人則是爆料兩人是緋聞情侶，嚇得金髮妹大喊：「你不要在那邊！不要讓我紅到美國喔！」

緋聞女友曝光後有網友在底下留言「女友不錯喔！」、「誹聞女友好漂亮喔」、「安佐可以接受22歲ㄉ大姊姊ㄇ」、「你忘記把你的緋聞女友的 IG 放到說明欄了﻿」，引起許多人好奇她的身分。

▲孫安佐回應緋聞女友。（圖／翻攝自Facebook／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

不過孫安佐除了在影片中對攝影師說「不要胡說八道」外，還特地在底下回覆「各位啊 她只是我朋友 不是我女友啦﻿」，並將留言置頂宣告。但網友仍然洗版說「安卓神 ~ 安卓神 ~ 正妹帥男最愛 ~ ！！！！」、「但是她想做的不只是朋友﻿」。