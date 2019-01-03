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首部商業片大賣12億　當初只有河正宇堅信有票房

圖文／鏡週刊

韓國新生代導演金秉祐2013年以首部商業片《恐怖攻擊直播》躋身賣座導演之列，締造新台幣12億元的驚人票房。他謙虛表示：「要特別感謝電影的男主角河正宇，因為不論演戲或當導演，他名副其實是我的前輩！」

《恐怖攻擊直播》題材新穎，以河正宇飾演的主播在主播室中與攻擊麻浦大橋的恐怖份子通話，他必須在限定的空間與有限的時間內拯救民眾。這部電影被製作公司視為高風險，製作成本僅韓幣35億元（約合新台幣1億元），但卻能找到票房明星河正宇擔綱，金秉祐坦承：「如何拍這部片，河正宇全都清楚！」

金秉祐表示，因為想在商業的領域中做不同嘗試，參考希區考克的電影《後窗》、薛尼盧梅的《12怒漢》和史蒂芬史匹柏的《決鬥》後，決定以趣味及速度感打造《恐怖攻擊直播》。「一般電影都有起承轉合，但我讓這部片的氛圍就是『轉轉轉合』，讓觀眾體會滿滿的緊張感。」他也坦言：「沒人知道這樣的拍攝方式能否有票房，但河正宇信心十足告訴我，觀影人次肯定超過100萬，上映後觀影人次將近600萬，果然成功了。」

《90分鐘末日倒數》搭建出地下碉堡中幽暗複雜的隧道，為槍戰場面增加緊張感。（華聯國際提供）

新作《90分鐘末日倒數》中，金秉祐再次挑戰於DMZ非軍事區的地下碉堡有限空間裡拍戲。為電影搭建的DMZ地下碉堡，涵蓋媲美五星級飯店的套房、會議室、隧道及南北韓碉堡等，場景複雜、工程浩大。

為減低搭建時可能產生的錯誤，金秉祐與美術團隊先以樂高積木，依考證資料拼出數10個迷你模型，讓每個建築場景各具特色，也能充分利用空間。他說明：「其中北韓碉堡的資料收集最為困難，只能參考二戰時蘇聯的碉堡來製作。」

金秉祐　小檔案

1980年生，漢陽大學電影系畢業。

作品：

  • 2018年　《90分鐘末日倒數》
  • 2013年　《恐怖攻擊直播》釜山影展亞洲明星獎（河正宇）
  • 2008年　《Written》入選釜山影展「韓國電影的今日」單元／捷克卡羅維瓦利影展亞洲電影奈派克獎
  • 2003年　《Anamorphic》入選韓國富川奇幻影展及國際數位電影影展

得獎紀錄：

  • 2014年黃金攝影獎新人導演獎
  • 2013年青龍電影獎新人導演獎、釜日電影節新人導演獎及最佳劇本獎、釜山電影評論家協會新人導演獎


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