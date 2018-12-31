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林宥嘉開唱下台：對不起太太！告解丁文琪吐遺憾「怕酷比忘記我」

記者盧薇淩／台北報導

林宥嘉「idol」演唱會30日起連兩天在台北小巨蛋開唱，會後舉行慶功宴，他說3個月來為了籌備演唱會，只有播冗在《聲林之王》擔任導師，其餘工作全數推開，一有空檔就和演唱會音樂導演、夥伴通電話討論，所幸最後成果獲好評，不過林宥嘉遺憾說：「我覺得對不起我太太，畢竟家裡有新生兒，她真的好幾個月沒好好睡覺了，今天結束後我要趕快回家拯救我太太。」

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉一連兩天舉行演唱會。（圖／記者季相儒攝）

演唱會開場音樂找來知名音樂大師坂本龍一合作，從燈光、舞台、音效到應援旗幟都製作精細，林宥嘉說：「收到好評，我很感謝大家，因為我真的很努力。」3個月來鮮少大吃大喝，他說「我吃只為了活下去」，更因此瘦到只剩57公斤，褲子一改再改，才讓他驚覺自己瘦到誇張，笑說只好靠吃宵夜胖回體重，「我做事情有標準跟要求，我的工作量比其他藝人更少，但沒做好就很痛苦，常會盧很多細節 。」3個月來只錄製華人最大選秀節目《聲林之王》，錄製的其他時間全給了演唱會，所幸獲得觀眾一片好評。

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉沒時間陪伴家人吐遺憾。（圖／記者季相儒攝）

「只是舞台上很棒，不是真正的idol。」林宥嘉遺憾自己沒有當好人夫、人父角色，29、30日演唱會，28日總彩排，但27日是丁文琪生日，他說：「我其實沒有幫她過生日，我只買了一個很小的蛋糕，一家三口拍張照，就這樣。」林宥嘉惋惜地說委屈太太了，「但她真的很支持我，這兩天都沒睡，很累，還是來幫我加油。」演唱會上有一段加入產房實錄，他也說演唱會有3成是丁文琪的點子，笑說：「她是點子王，我都會偷用她的哏，然後給她錢。」

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲林宥嘉心疼老婆，演唱會結束想好好陪家人。（圖／記者季相儒攝）

照顧酷比很辛苦，林宥嘉非常感恩老婆，但也說酷比是天使寶寶，「我很怕說出來破功，小孩跟大人作息不太一樣，他晚上8點睡、可以睡到早上8點，講出來很多父母會羨慕。」平時和老婆輪流一人顧一天，但這幾個月都是老婆帶著酷比睡，「我好久沒有一整天看酷比了，我會跟他說早安，怕他忘記我，他現在很會認人了。」今年跨年是出道11年來首次沒安排工作，問起要做什麼？他說：「我們很久沒看電影了，我們只想好好在家看電影。」慶功宴結束想盡快回家「拯救」老婆，問起第二胎計畫，他笑說：「差不多了！」一開始讓人以為是訪問「差不多」要結束，但他說有雙層意思，「就是..差不多了！」似乎暗指想開始準備生第二胎，講完被工作人員吐槽：「太快了！」他則只有微笑。

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林宥嘉今年跨年夜難得沒排工作。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

▲▼林宥嘉演唱會慶功宴。（圖／記者季相儒攝）

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