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血腥慎入／ 《毛骨悚然3》機關卡車虐殺「誤觸身體穿孔」

記者洪文／綜合報導

邪典電影《毛骨悚然》睽違15年後推出續集《毛骨悚然：趕盡殺絕》（Jeepers Creepers 3），可怕怪異的Creeper食人怪物再度回歸，前幾集剝人皮、大吃人腦的畫面，這次出現掛著「BEATINGU」車牌的謎樣卡車，裡面充滿許多殺人機關，一不小心誤觸就可能身體穿孔。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）

▲《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供，以下同）

在《毛骨悚然：趕盡殺絕》一開場時便看到警察正在盤查這輛謎樣卡車，隨即卡車機關便無預警啟動，箭門直接刺穿一名員警手臂，奪命箭索則快速從排氣管射出，威力之大直接貫穿警車，驚嚇程度讓食人怪物還沒出現就已經破表。另一場食人怪物追殺女主角的翻車戲，現出嗜血原形的牠，利用怪異鼻子嗅出獵物所在，隨即狂吼震碎車窗，緊張程度也令人坐立難安。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）
 
而這次食人怪物的目標女主角嘉柏麗哈夫，其實在現實生活中是標準的「人生勝利組」。年紀輕輕僅有22歲的她，雖然從小是被領養長大的，卻從不怨天尤人。靠著170公分的修長身材，及時尚特色的招牌牙縫，已是各大品牌御用模特兒。除了時常在IG上分享生活點滴，對於穩定交往中的攝影師男友，也絲毫不遮掩的放閃。

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）

《毛骨悚然：趕盡殺絕》已是嘉柏麗哈夫的第三部驚悚片作品，曾拍攝過《午夜遊戲》、《神秘機構》等多部恐怖片。她這次也特別為戲研究，遇到食人怪物時的心情，像是第一次見到如此驚人模樣的食人怪物，是呆愣住面無表情的，而在謎樣卡車上與牠面對面接觸時，內心的害怕是全身顫抖、說不出話來的，最後田野中嘶吼狂奔，那種尖叫是用盡力氣，拼命逃出只為了活下去。嘉柏麗哈夫笑說：「之前拍攝恐怖片是要靠想像來演出恐懼，這次近距離的面對食人怪物，也花了很多時間研究不同尖叫方式。」

▲▼《毛骨悚然：趕盡殺絕》劇照。（圖／威視提供）
 
嗜血殘暴的「牠」回來了！長著蝙蝠翅膀的食人怪物「Creeper」，每隔23年甦醒，花23天獵殺人類覓食。社區警長戴維斯發現了一輛掛著「BEATINGU」車牌的謎樣機關卡車，裡面藏有多具被屠宰過的屍體，正當要將卡車送去拆解時，Creeper出現了！警長必須聯手23年前曾與牠交過手的探長丹尼，以及那些想幹掉牠的獵人團，只為阻止牠再度瘋狂進食。而23年前已失去兒子的葛倫，這次為了保護心愛的孫女艾蒂森不受到牠的威脅，她必須克服自身的恐懼，與食人怪物決一生死。

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毛骨悚然3, 毛骨悚然：趕盡殺絕

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